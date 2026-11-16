花王は、全国13社の対象店舗で「花王トクトクフェス」を2026年12月1日から31日まで開催する。対象の花王商品を1回の会計で2,000円（税込）以上購入すると、対象店舗の会員ポイントとdポイントの2種類を受け取れるキャンペーンだ。

店舗ポイント最大20％、dポイント最大10％を還元

会員ポイントコースでは、対象店舗と会員番号を登録してエントリーし、ポイントカードまたはアプリを提示して対象商品を購入すると、店舗の会員ポイントを最大20％還元する。進呈上限は1,500ポイント。dポイントコースでは、対象店舗でd払い、またはdポイントカードの提示など所定の方法で購入すると、dポイントを最大10％還元する。進呈上限は3,000ポイントとなる。

両コースの条件を満たせば、1回の会計で2つのポイントを受け取れる。現金やクレジットカード、コード決済など、普段の支払い方法のまま参加できる点も特徴。dポイントコースは店舗によって参加方法が異なり、専用ページからレシートで応募できる場合もある。

洗剤やスキンケアなど幅広い日用品が対象

対象は、ニベア花王商品を含む花王商品。衣料用洗剤、住居用洗剤、スキンケア、ヘアケア、オーラルケア、サニタリー用品など、日常的に使用する幅広いカテゴリーが含まれる。メリーズ、キュレル、花王ソフィーナ、カネボウ化粧品は対象外となる。

花王商品のギフトセットや花王プロフェッショナル商品、詰め替えサイズなども対象。対象外ブランドや一部対象外店舗があるため、購入前にキャンペーンページで詳細を確認する必要がある。

早期エントリーで「えらべるPay」が当たる

会員ポイントコースでは、早期エントリーキャンペーンも実施する。11月16日午前10時から11月30日午後11時59分までの期間と、12月1日午前10時から12月15日午後11時59分までの期間にエントリーした人を対象に、各期間5,000人、合計1万人へ「えらべるPay」100円分を抽選でプレゼントする。

キャンペーン本体の購入期間は12月1日午前0時から12月31日午後11時59分まで。エントリーは2027年1月7日午後11時59分まで受け付ける。購入とエントリーの順序は問わない。

キャンペーン概要

項目 内容 キャンペーン名 花王トクトクフェス キャンペーン期間 2026年12月1日（火）午前0時～12月31日（木）午後11時59分 エントリー期間 2026年11月16日（月）午前10時～2027年1月7日（木）午後11時59分 購入条件 対象商品を1回の会計で2,000円（税込）以上購入 会員ポイントコース 対象店舗・会員番号を登録してエントリーし、ポイントカードまたはアプリを提示。対象店舗の会員ポイントを最大20％還元。進呈上限1,500ポイント dポイントコース 対象店舗でd払い、dポイントカード提示、または指定のレシート応募により、dポイント（期間・用途限定）を最大10％還元。進呈上限3,000ポイント 対象商品 花王商品。ニベア花王商品、ギフトセット、花王プロフェッショナル商品を含む 対象外 メリーズ、キュレル、花王ソフィーナ、カネボウ化粧品 ポイント付与時期 会員ポイントは2027年2月末ごろから順次、dポイントは2027年2月末ごろを予定 主催 花王グループカスタマーマーケティング、NTTドコモ キャンペーンサイト https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_6/mustbuy/kao_tokutokufes_202612_MI0154/index.html

対象企業・チェーン カワチ薬品 キリン堂 クスリのアオキ サンドラッグ ザグザグ スギホールディングス セキ薬品 中部薬品 ツルハホールディングス トモズ 富士薬品 マツキヨココカラ＆カンパニー 横浜ファーマシー

まとめ

「花王トクトクフェス」は、年末に購入機会が増える日用品を対象に、店舗の会員ポイントとdポイントを重ねて受け取れるキャンペーン。対象企業や店舗ごとに参加方法が異なるため、エントリー先とdポイントコースの条件を確認した上で利用したい。