アーセナルに所属するスペイン代表MFマルティン・スビメンディに3クラブが関心を寄せているようだ。10日、イギリス紙『インデペンデント』が伝えている。

現在27歳のスビメンディは昨年夏にレアル・ソシエダから6000万ポンド（約127億円）と見られる移籍金でアーセナルに加入。昨シーズンは公式戦通算57試合出場で6ゴール3アシストを記録し、全38試合に出場したプレミアリーグでは22年ぶりの優勝に大きく貢献した。

しかし、イングランド代表MFマイルズ・ルイス・スケリーの台頭やブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの加入によって今季は状況が一変し、ここまでプレミアリーグでの先発機会はなく、公式戦12試合出場でプレー時間は380分にとどまっている。

このような状況から、スペイン代表の座を維持するのが困難であることを理解しているスビメンディは、来年1月の移籍市場でアーセナルを離れることを考慮している模様で、スペイン紙『アス』ではアトレティコ・マドリード加入に前向きになっていることが報じられていた。

そうしたなか、今回の報道によると、去就に注目が集まっているスビメンディにはアトレティコ・マドリードの他に、チェルシーとレアル・マドリードも同選手の動向に注視しているという。

なお、アーセナルとしては依然としてスビメンディを貴重な戦力と見なしている一方で、スピードのあるウィンガーを獲得するための補強資金を捻出するために、高額な移籍金が期待できる同選手の売却を候補に挙げている模様で、売却する際には少なくとも獲得時に支払った6000万ポンドを要求するとも見られているが、果たして同選手は今冬にアーセナルを離れることになるのだろうか。