イングランド代表MFジョーブ・ベリンガム（ドルトムント／ドイツ）が、兄のジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）とともに代表でプレーする可能性について「本当に言葉では言い表せない」と心を弾ませた。10日、スポーツメディア『ESPN』がコメントを伝えている。

トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドのメンバーが6日に発表され、ジョーブ・ベリンガムは初のA代表に選出された。イングランドは12日にクロアチア代表と、15日にスペイン代表と対戦する予定であり、兄のジュード・ベリンガムとともにピッチに立つ可能性がある。

ジョーブ・ベリンガムは、初招集について「イングランド代表に選ばれることが、もう夢みたいだ。これまであらゆる年代でプレーしてきたことを誇りに思っている。遠征に帯同することがいつも楽しみだったし、どの年代でもトップレベルの選手たちと競い合えるのが大好きだ」と喜びを語った。

そして、兄のジュード・ベリンガムとともにプレーする可能性について「でも、兄と一緒にイングランド代表としてプレーする機会を得られたのは、本当に言葉では言い表せない。感情でしか表現できないと思うよ。そしてもし、その時がきたら、きっと多くの人が、そして僕の家族も間違いなく、とても感動してくれると思う」と、心を躍らせた。

また、トゥヘル監督から招集の連絡を受けたときを振り返り、「先週の木曜日、車でトレーニングから帰っているときに『やあジョーブ。トーマス・トゥヘルだ』ってメッセージが表示されたんだ。ご想像の通り、僕は大喜びで興奮したよ。そのあと電話に出たときは現実とは思えなかった。どうしたらいいのか分からなくなったほどだった。ただただ嬉しくて、笑顔が止まらなかった。本当に、本当に誇りに思うよ。ずっと夢見ていたことだったし、試合に出場するたびに少しずつ可能性が高まっていると感じていたから、うん、本当に嬉しい」と、感無量の出来事だったと回想した。

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