【190台限定】究極のGRカローラ「GRMNカローラ」、購入応募の受け付けを開始。価格は980万円！

GAZOO Racing（GR）は2026年11月11日、特別仕様車「GRMNカローラ」の購入希望者の応募受付を開始した。応募はスマートフォン向けアプリ「GR app（GRアプリ）」からのみ受け付ける。受付期間は11月22日23時55分まで。車両価格は980万円で国内190台限定販売。発売は2027年1月上旬を予定している。

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■ニュルブルクリンクで鍛え上げた究極のGRカローラ

GRMNカローラは、GRが掲げる「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を体現する特別なモデルだ。開発の舞台となったのは、GRの原点であり、マスタードライバーのモリゾウが思い入れを持つドイツ・ニュルブルクリンク。ドライバーが安心して全開走行を楽しめるクルマを目指し、「走る・壊す・直す」を繰り返して鍛え上げられた。

開発にあたっては、モリゾウからの「GRMNを名乗るならニュルをしっかり走れるクルマに」という言葉を受け、限界領域でもクルマとドライバーが対話できることを重視。水素エンジンを搭載したGRカローラで参戦するスーパー耐久シリーズ（S耐）の活動で得た知見も生かし、ニュルでのテストを通じて専用エアロパーツやサスペンションを最適化した。

さらに、電動パワーステアリングや4WD制御も専用チューニングを施したほか、エンジンの安定した性能を維持するためのインタークーラースプレーも採用。室内にはS耐参戦車両のドライビングポジションを参考に開発した専用フルバケットシートを装備し、高い横Gがかかる走行でもドライバーをしっかり支える。

■2シーター化とトルクアップで走りをさらに追求

パワートレーンは、1.6L直列3気筒ターボエンジン「G16E-GTS」を搭載。最高出力は224kW（305ps）とGRカローラRZと同じながら、最大トルクは15Nm（1.5kgm）アップの415Nm（42.3kgm）を実現。

トランスミッションには、エンジンのパワーバンドを効率よく使えるよう、専用の6速クロスミッションを採用。さらに、リヤシートを取り払って2シーターとすることで、約30kgの軽量化も実施している。車両重量は1450kgとなり、GRカローラRZ（サブラジエター装着時1490kg）に対して40kg軽い。

足まわりには、リバウンドスプリングを内蔵した専用モノチューブ式ショックアブソーバーを装着。タイヤは高いグリップ性能を持つミシュラン パイロットスポーツ カップ2を組み合わせる。

外装では、エンジンフードやフロントフェンダー、フロントサイドスポイラー、5段階の角度調整機構を備えたリヤウイングにカーボン素材を採用。ボディカラーには専用色の「グラビティブラック」を設定する。BBS製鍛造アルミホイールもマットブロンズ塗装とし、特別感を高めている。

■応募はGRアプリから。受付は11月22日まで

GRMNカローラの国内販売台数は190台。北米、豪州など海外地域向けを含めた総生産台数は730台となる。購入希望者はGRアプリをダウンロードし、TOYOTAアカウントでログインしたうえで申し込む必要がある。

アプリ内の「出かける」から「GRを知る」、「GRMN COROLLA 申込」へと進めば応募できる。申し込みが完了すると、TOYOTAアカウントに登録したメールアドレスあてに受け付け完了メールが届く。

応募内容やGRアプリの利用状況、所定の基準などを踏まえて商談対象者が総合的に決定され、対象者には応募時に選択したGR Garageから12月4日以降に連絡が入る。なお、応募すれば必ず購入できるわけではないため注意したい。

ニュルブルクリンクで徹底的に鍛え上げられ、2シーター化や専用チューニングによって走りを磨き込んだGRMNカローラ。980万円という価格もさることながら、国内190台という希少性も大きな魅力となりそうだ。

■GRMNカローラ おもな特別装備

［メカニズム］

・エンジントルクアップ

・6速クロスミッション

・サブラジエター

・インタークーラースプレー

・GRMNカローラ専用ショックアブソーバー（フロント：倒立、リヤ：正立）リバウンドスプリング内蔵

・ハイグリップタイヤ（ミシュラン パイロットスポーツ カップ2）

・専用パワーステアリングチューニング

・専用4WD制御チューニング

［外装］

・カーボンエンジンフード

・カーボンフロントフェンダー

・カーボンフロントサイドスポイラー

・カーボンリヤウイング（5段階角度調整機構付）

・ホイール（マットブロンズ／GRロゴ入り）

・ダーク色TOYOTAエンブレム（フロント・リヤ）

・専用エンブレム（リヤ）

・ボディカラー「グラビティブラック」（特別設定色）

［内装］

・専用フルバケットシート

・専用シリアルナンバー入りプレート

・MORIZOサイン入りインストルメントパネル（カーボンオーナメント付き）

・植毛インストルメントパネルアッパー前方／植毛フロントピラートリム

・2シーター専用剛性ブレース

・鋳物ブラック塗装

■GRMNカローラ主要諸元

［ ］内はGRカローラ RZ 国内仕様25式後期・6速MT

〈4WD・1.6L直3ターボ・6速MT〉

【寸法・重量】

全長：4410mm［←］

全幅：1850mm［←］

全高：1475mm［1480mm］

ホイールベース：2640mm［←］

トレッド：前1590mm／後1620mm［←］

乗車定員：2人［5人］

車両重量：1450kg［1480kg （サブラジエター装着時1490kg）］

【エンジン・性能】

型式：G16E-GTS［←］

種類：直列3気筒DOHCターボ［←］

ボア×ストローク：87.5mm×89.7mm［←］

総排気量：1618cc［←］

最高出力：224kW（305ps）［←］

最大トルク：415Nm（42.3kgm）［400Nm（40.8kgm）］

駆動方式：4WD［←］

【トランスミッション】

6速MT／クロスミッション［6速MT］

【諸装置】

サスペンション形式：

前 ストラット／後 ダブルウイッシュボーン［←］

アブソーバー：

前 倒立モノチューブ／後 正立モノチューブ［前後ツインチューブ］

ホイール：BBS製鍛造アルミホイール（マットブロンズ塗装／GRロゴ入り）［同（メタルスターチタンブラック塗装）］

タイヤサイズ：

245/40ZR18（ミシュラン パイロットスポーツ カップ2）［235/40R18（ヨコハマ アドバン アペックス V601 ）］

【メーカー希望小売価格】

980万円（限定190台）［568万円］

〈文＝ドライバーWeb編集部〉