新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年11月14日（土）・18日（水）に行われるU-21日本代表の海外遠征2試合を、無料で生中継することを発表した。

2028年に行われるロサンゼルス五輪を見据え、大岩剛監督の下で強化を図るU－21日本代表は、今月には海外遠征を行なってU－21スペイン代表、U－21エジプト代表と対戦する。スペイン戦はスペインのアルメンドラレホで行われ、日本時間14日の午前3時キックオフ予定。エジプト戦についてはエジプトのカイロでの開催が予定されており、同18日午前1時にキックオフされる。

ABEMAはスペイン戦を日本時間11月14日（土）午前2時50分から、エジプト戦を11月18日（水）午前0時50分から日本語実況・解説付きで無料生中継することを発表した。

両試合の解説には、元サッカー日本代表で、現役時代に国内外のクラブで活躍した長谷川アーリアジャスール氏が出演する。また、スペイン戦の実況は、テレビ朝日アナウンサーの柳下圭佑、エジプト戦はフリーアナウンサーの下田恒幸が担当することも発表された。

また、長谷川氏は出演に際し、スペイン戦とエジプト戦について、注目ポイントやU－21日本代表に期待するプレーを語った。

【スペイン戦】

「ロス五輪で二連覇がかかるスペイン。2027年欧州予選も圧倒的な力を見せているスペインに対して、日本代表がスペインの地でどんなプレーを見せてくれるのか。各年代でスペインがタイトルを総なめしているなか、国として一貫したポゼッション、組織で戦ってくるサッカーを相手に、日本がボールを保持しながらも圧力を与える戦いができるのかが注目のポイントです」

【エジプト戦】

「組織というよりは個の能力が高いアフリカ勢。11月に新監督が就任し、日本戦が初戦ということで相手の情報がほぼない中での試合になるので、準備と試合の中での臨機応変さが必要になると思います。サッカーはもちろん戦術もありますが、ピッチ上でいかに選手自身が判断できるかも必要になります。また、スペイン同様アウェーでの戦いになるので、厳しい環境で日本代表が精神的にも戦えるか注目したいと思います」

■U－21サッカー日本代表 11月国際親善試合 無料生中継 放送概要

▼U－21日本代表 対 U－21スペイン代表

放送日時：2026年11月14日（土）3:00～キックオフ（2:50中継開始）※日本時間

視聴URL：https://abema.tv/live-event/b6b816bb-435e-476c-95fe-bce93695a1bc

解説：長谷川アーリアジャスール

実況：柳下圭佑（テレビ朝日アナウンサー）

▼U－21日本代表 対 U－21エジプト代表

放送日時：2026年11月18日（水）1:00～キックオフ（0:50中継開始）※日本時間

視聴URL：https://abema.tv/live-event/998aaaa2-4cbf-444b-8cc8-358aad322dc6

解説：長谷川アーリアジャスール

実況：下田恒幸（フリーアナウンサー）

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。