VWカルマンギア購入時を振り返る｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UK版スタッフによる愛車日記。前回はマシューが1969年フォルクスワーゲン・カルマンギア・コンバーチブルで初ドライブに出かけた様子をレポートした。今回は遡って購入に至った経緯を振り返る。カルマンギアにした決め手は、果たして？

【画像】39年間乗ってきたヒーレーとの別離とカルマンギアとの新しい生活（写真4点）

サイクリング中、よく物思いにふけることがある。最近頭に浮かんだのは、39年間にわたる数々の冒険をともにしてきた1965年オースチン・ヒーレー3000を、そろそろ手放す時期なのかもしれないということだった。なぜか？私も年齢を重ね、体力が衰えてきたからだ。車への乗り降りに加え、低速走行時の重いステアリング操作のせいで、この車を使うのをためらうようになってきた。

以前からこの車の委託販売については、JMEヒーレーズ社に依頼するつもりでいた。同社には過去30年間に渡って、管理を任せてきた。クリス・エヴァラードも同意してくれた。そのおかげで、家族の愛車であるクラシックカーを手放すという辛い決断も、少しは気持ちが楽になった。

次なる課題は、これほど象徴的な一台の後継車を何にするか、ということだった。以前にヒーレーで楽しんだような壮大なロードトリップを計画しているわけではない。そこで、イングランドの庭園と呼ばれる地域の田舎道を走り回り、地元のカーショーにもいくつか参加できるようなクラシックカーを探すことにした。頭に浮かんだのは、ランチア・フルヴィアだった。しかし、オープンタイプのクラシックカーを好む妻が、その案を却下した。以前『Octane』の特集で、ポルシェ912タルガをドライブしたのは楽しい経験だったが、シュトゥットガルト生まれのその車は、予算が足りない。何台か調べているうちに、VWカルマンギアのコンバーチブルを候補として検討し始めた。スナブリュック生まれでなかなかクールな、このコンバーチブルならどうだろう？

さまざまなオーナーズクラブやインターネット上のウェブサイトをチェックし、予算の範囲内でとても状態の良さそうな一台を見つけた。実車を見に行く約束を取り付け、その後、カルマンギア・コンバーチブルを購入する際に確認すべきポイントや、長所・短所についても調べておいた。

メトロポリタン線の終点に到着すると、輝くガンメタカラーで左ハンドル仕様の、カルマンギアが待っていた。ルーフは開け放たれ、太陽の光が降り注いでいる。オーナーのメイソンが、チルターン丘陵の緑豊かな小道へ試乗に連れ出してくれた。完璧だった。続いて、私がハンドルを握った。最初はオフセット配置されたフロアペダルと、ゆるい感じのシフト操作に手こずったが、すぐに使いこなせるようになった。

メイソンの家に戻ると、私は車の状態と書類一式をじっくりと確認した。本来であれば避けるべき車だったのかもしれない。しかし、この車が気に入っただけでなく、メイソンが引退前にカルマンの整備工場を営んでいて、この車を4年間所有していたという事実が安心材料となり、私はこの車にすっかり魅了されていた。案の定、駅へ向かう途中でこのVWはエンジンがかからなくなり、予備のバッテリーを使うことになった！私は「週末の間、購入について考えてから返事をする」と告げて帰宅した。

車の売買交渉は、私の性分には合わない。しかし、その時は勢いに乗っていた。メイソンにカルマンの購入価格のオファーを出したところ、それが受け入れられた。売主の彼は、新しい車を自宅まで届け、同時にオースチン・ヒーレーをJME社まで運んでくれる輸送業者を紹介してくれた。というのも、M25をクラシックカー2台で走り回る気には、到底なれなかったからだ。

VWの納車とオースチン・ヒーレーの輸送は、レスの積載トラックに機械的なトラブルが発生したため、予定どおりには進まなかった。そのため私は「171 YNO」を自ら運転し、ウォリックのザ・ケープまで、185マイル（約300キロ）に及ぶ高速道路の長旅をするほかなかった。ヒーレーは、現代の交通の流れにも問題なく対応できていた。もっとも、ドライバーである私のほうは、そうでもなかったが。3000をワークショップに乗り入れると、ダン・エヴァラードが待っていた。それは、「Octane Cars」の記事に向けた、最後の写真撮影をするためだった。

このヒーレーはこれまでに、数多くの自動車雑誌の記事に登場してきた。最初の記事は1989年8月の、『Supercar Classics』誌の巻頭記事だった。モンテカルロまでの2,000マイルを走破した様子が取り上げられた。それは、信頼できる相棒のオースチン・ヒーレーとともに私が経験した、今でも忘れられない素晴らしい冒険のひとつである。新しいオーナーにも、私たちと同じくらい楽しんでもらいたいものだ。一方、カルマンの納車は、その週の後半に延期された。

金曜日になると、輸送業者のトラックが予定どおりに到着し、あっという間にVWが我が家の私道に降ろされた。お茶を飲みながら、ドライバーのレスがこれまでの顧客について話してくれた。その中には、シトロエンSMの専門家として知られた故アンドリュー・ブロディのような友人たちの名前もあった。

その日は暑かったため、撮影は後日に調整することにした。私たちは海岸沿いの道路を走り、撮影場所へ向かった。そこは、マーゲイトを見下ろす断崖の上にある駐車場だった。私が撮影に夢中になっていると、若いサーファーたちを乗せたVWポロが停まり、一人がこう叫んだ。「それってポルシェ？」

私は「そうだよ、ホイールは…」と答えた。

文：Martyn Goddard