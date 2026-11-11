ブラジル代表FWハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）は、10月31日のラ・リーガ第11節アラベス戦からヘッドバンドを着用してプレーしている。その理由を、ブラジルサッカー連盟（CBF）の代表チームコーディネーターであるロドリゴ・カエターノ氏が語った、

日本代表とシンガポール代表との対戦を控えるブラジル代表。そのメンバーに選出されたハフィーニャは、アラベス戦からヘッドバンドを着用してプレーしている。その理由は、耳の包嚢を摘出する手術を受け、患部を保護するためだったようだ。

ハフィーニャは10月の初め頃に頭部を強打し、左耳に傷を負った。その傷が炎症を起こし、強い痛みに悩まされていたとのこと。また、シーズン中ということもあり、症状を和らげるための薬を服用することができず、同選手は患部に溜まった液体を頻繁に抜くか、外科的に取り除くかのどちらかを選ばなければならなかった。バルセロナとしては、代表ウィークは手術を受けさせる絶好のタイミングであったが、同選手は代表としてプレーすることを強く希望し、レアル・マドリード戦後に前倒しで手術を受けたという。

ハフィーニャの「出場時間を管理している」という発言が、一部のファンから代表でプレーすることに積極的ではないと受け取られていた。しかし、ブラジル代表のチームコーディネーターであるカエターノ氏は、「我々は以前からハフィーニャのことをよく知っている。彼がどれだけ自分に対して厳しく、プロフェッショナルであるかも理解している。今は発言の一部が切り取られる時代であり、残念ながら、それによって大きな反応が生まれている。ハフィーニャが口にしたことは、我々が選手のケアとして日頃から行っていることにすぎない」と、ハフィーニャの代表への献身性を高く評価し、次のように続けた。

「彼は、ベストな状態でプレーするために、そういう管理を継続しなければいけないと話しただけだ。我々にとって重要なことは、これまでに知っている選手本人の姿であり、選手への信頼だ。彼の代表チームに対する献身性はとても高い」

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