バレンシアを率いるハビエル・アギーレ監督が、久しぶりの出場となったMF佐藤龍之介に言及した。10日、クラブ公式サイトが伝えている。

今夏にFC東京からバレンシアに完全移籍した現在20歳の佐藤は、ラ・リーガ開幕から5試合連続で出場機会を得た一方で、9月11日に行われたセビージャ戦を最後に出番がなくなり、9月23日に新しく就任したアギーレ監督の下でも状況は変わらず、公式戦7試合連続で出場機会がなかった。

そうしたなか、10日に行われたコパ・デル・レイ（国王杯）1回戦のタベルネス（スペイン6部相当）戦に佐藤は先発出場し、公式戦8試合ぶりの出場機会を得ると、試合開始早々の先制点の起点になるなど、フル出場で6－0の大勝に貢献を果たした。

試合後、佐藤のパフォーマンスについて聞かれたアギーレ監督は「サトウは私が起用可能な24人の選手のうちの1人で、彼はいつでも試合に投入できる選手だ。スピードがあり、閃きも備えていて、一対一の局面にも強い」と高評価していることを語りつつ、まだ足りない部分があることも明かしている。

「ピッチサイドで日本の記者にも話したけど、スペインリーグは非常にフィジカルな要求水準が高いリーグであり、彼はまだその点で少し足りない部分がある。私自身、日本で働いた経験があり、日本人選手たちのことはよく知っている」

「彼らのプレーを見るのは楽しいものだけど、サトウにはボールを奪い返す際にもっとアグレッシブになること、一対一の場面でもっと強気に行くこと。そしてオフ・ザ・ボールの動きを増やすことが求められる。とはいえ、バレンシアのようなチームにおいて、彼は十分に戦力となる選手だ」

「今回の試合は堅実なパフォーマンスだったと思うけど、彼の貢献度については、適切な視点から評価する必要がある。本来のサイドでプレーすることと、中央へ切り込むこと、そのどちらであれ、優れた選手というのは、求められた役割に適応できるものだからね」

【ハイライト動画】公式戦8試合ぶり出場の佐藤龍之介がフル出場