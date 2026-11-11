ボーカル＆パフォーマンスグループのDA PUMPが10日、都内で行われた「ぽんまつりFES 2026」開会式に登壇。来年迎えるデビュー30周年を前に、長く活動を続けてきた秘けつを語った。

ISSA

「絶大なる信頼を置いているISSAぽんを筆頭に…」

11月10日の「味ぽんの日」に合わせて開催される「ぽんまつり」。3年目を迎える今年は、DA PUMPが初のアンバサダーに就任し、「DA ぽんP」としてイベントを盛り上げた。

味ぽんが62周年を迎えたことにちなみ、DA PUMPが長く活動を続けられた秘けつを聞かれたISSAは「やはり、一つのことをずっと続けるというのは、決して容易ではないところはあるんですけれども、DA PUMPならDA PUMPの持ち味、味ぽんなら味ぽんの持ち味をずっとみんな信じながらというか、自分たちがやっていることを信じて楽しんで、やり続けてこられました」と回答。

続けて「なにせ62周年ですからね。到底足元にも及ばないんですけども、僕らも来年30周年ということで、ちょっと頑張って続けていければなというふうに思っています」と節目の年に向けて思いを口にした。

YORIも「絶大なる信頼を置いているISSAぽんを筆頭に、僕たちメンバーはとにかく仲がいいっていうのがありますので、そこが長く続いている秘けつなのかなと思います」とコメント。「この2点が重要かなと思っています」とグループの結束力を強調した。

「メンバーは変わっても名前は変わらない」

現在愛を注いでいるものを問われたISSAは「ずっとやめられないのは歌とか、今やっていることだと思うので。一番深く、長く愛してこられているのは、このDA PUMPというチームですかね」と語り、「ちょこちょこ人が変わりましたけど」と笑いを誘う場面も。

そして「メンバーは変わっても名前は変わらないっていうところが大事だと思うので」とグループへの思いを吐露。YORIも「そんなグループを応援してくれているファンの人たちに、やっぱり僕たちは愛を注いでいるんじゃないかなと思っております」とファンへの感謝をにじませた。