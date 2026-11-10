11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026－27を戦うイングランド代表に初招集されたMFジョシュ・キング（フルアム）が、喜びの声を届けた。イギリスメディア『スカイスポーツ』が9日、同選手のコメントを伝えている。

現在19歳のキングは、フルアムのアカデミー育ちで、2024年8月に17歳でトップチームデビューを飾った。昨シーズンからは攻撃的MFの主力に定着。今季もここまで、プレミアリーグで10試合出場2得点を記録しており、フルアムの中心選手として活躍を続けている。

その活躍がトーマス・トゥヘル監督に目に留まり、晴れてA代表初招集を受けた。キングは「イングランド代表でプレーすることは夢だったから、その夢に一歩近づけたことは素晴らしい成果だと感じているよ。長い間、この目標に向かって努力してきた。僕を信頼してくれた監督に感謝している」と語る。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026に向けたトレーニングキャンプでは、FWリオ・エングモア（リヴァプール）、MFイーサン・ヌワネリ（ドルトムント）、MFアレックス・スコット（ボーンマス）とともにイングランド代表のトレーニングパートナーを務め、国際親善試合のニュージーランド代表戦でベンチ入り。最終的に出場機会は得られなかったものの、当時の経験や、トゥヘル監督から授かった言葉や、自らの成長に繋がったようだ。

「僕にとって素晴らしい機会だった。イングランド代表のチームメイトたちと出会い、国を代表してプレーする感覚を味わえたのだからね。当時の経験から多くのことを学んだ。間違いなく、僕のキャリアにおける重要な一部になったし、今シーズン、良いスタートを切るための自信を与えてくれた」

「トゥヘル監督は『諦めずにプレーを続け、出場時間を積み重ねろ。クラブレベルでできる限りの最高のパフォーマンスを発揮しようと努力していれば、あとは自然と結果がついてくる』と言ってくれた」

「ジュード（・ベリンガム）も私にとって大きな存在だった。僕の面倒を見てくれて、チーム内で居心地よく感じられるように気遣ってくれたんだ。もちろん、そうした選手は他にもたくさんいたよ。たとえば、ハリー・ケイン。彼は本当に温かく迎え入れてくれ、合宿期間中もずっと僕を助けてくれた」

「これこそがイングランド代表の素晴らしいところだと思う。ピッチ上で優れた選手であるだけでなく、誰もが本当に良い人なんだ」

フルアムでは2列目の中央、所謂トップ下や、セントラルMFとしてプレーする機会が多いが、「監督のためならどこでも喜んでプレーする」とキング。「自分のプレーに新たなエッセンスを加えなければならない。たとえば、ワイドでプレーするのであれば、守備をカバーしたり、裏への走り込んだりする必要がある」としつつも、「僕には様々なポジションをこなせる能力があると自負している。それこそが、今、僕がここにいる理由の一つだろう」と言葉を続ける。自らのユーティリティ性と、確かな才能を武器に、“スリーライオンズ”での定位置確保を狙う。

【ゴール動画】キング、今季開幕戦ではチェルシー相手にゴール