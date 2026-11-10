サントスは9日、所属選手であるFWホニの父親が逝去したことを発表した。

ブラジルメディア『グローボ』が報じたところによると、ホニの父親であるマリゲルソン・バルボーザ・カルネイロ氏は首を刺されて殺害されたとのこと。応急処置を受けた上で診療所へ搬送されたものの、傷が原因で亡くなったようだ。通報を受けて現場へ駆けつけた現地警察は、48歳の女性をその場で逮捕。犯行動機は性的関係の対価として合意されていた金銭が支払われなかったことにあると見られており、今後も捜査が続く予定だ。

父の訃報を受けて、ホニはチームを離脱。サントスの本拠地があるサンパウロ州から地元であり今回の事件現場であるパラー州へ向かったようだ。その際、チームメイトのネイマールが自身のプライベートジェットを貸し出し、ホニの移動をサポートしたという。

現在31歳のホニはかつてアルビレックス新潟でも活躍。ブラジル代表として国際Aマッチ通算3キャップを誇り、アトレチコ・パラナエンセやアトレチコ・ミネイロ、パルメイラスなどを経て今年1月からサントスでプレーしている。

サントスは公式Xにて「ホニとその家族全員に対し、父の死による悲しみの瞬間に連帯の意を表明します。クラブとして深い悲しみを覚えており、必要なあらゆる支援を提供するために全力を尽くす用意があります」と声明を発表した。現時点でホニの復帰時期は未定となっている。

また、ホニ自身も声明を発表。「私は人生で最も辛い知らせの一つを受け取った。父が亡くなったんだ。深い悲しみと重い心とともにこの現実に向き合っているが、私は信仰を強く持ち続けている。神様が支えとなってくださり、この困難な道を乗り越えるための力を与えてくださると信じている」と胸の内を明かしつつ、サントスのスタッフ、チームメイト、連帯を示した人々への感謝を強調。ネイマールについて「格別の感謝を捧げる。この困難な状況下で移動できるよう、彼は寛大にもプライベートジェットを提供してくれた」と綴っている。