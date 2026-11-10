レアル・マドリードに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャが、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールの守備貢献度について言及した。9日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

今シーズンここまで公式戦12試合に出場し1ゴール3アシストと、輝きを放つことができていないヴィニシウス。低調なパフォーマンスが続く中、先月10日のラ・リーガ第8節ビジャレアル戦では相手選手の髪の毛を引っ張るという愚行によって一発退場となり、その後4試合の出場停止処分が科された。

一方、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは公式戦8連勝中と絶好調。ヴィニシウス不在で臨んだラ・リーガ4試合も含まれており、先月25日のエル・クラシコでは開幕9連勝中だったバルセロナを敵地『カンプ・ノウ』で下している。また、左ウイング（WG）の代役を務めたコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデはその4試合で2ゴール1アシストをマークし評価を高めた。

ディオマンデに関しては、ヴィニシウスよりも守備での貢献度が高いという評価もある。データサイト『FOTMOB』によると、90分あたりの守備貢献度（タックル、インターセプト、クリア、ブロックの合計数）はヴィニシウスの「0.92」に対し、ディオマンデは「3.53」を記録しているという。

しかし、チームメイトの認識は異なるようだ。左サイドバック（SB）を主戦場とするククレジャは「貢献度が高いというより、目立ち方の違いだと思う」と前置きしつつ、「ディオマンデの守備のランニングは目立ちやすいのだと思う。だけど、ヴィニシウスが3回走ったとしても、走らない場面が1回でもあればそこばかりが強調される。例えば、彼が1試合で3ゴール決めれば、誰も文句は言わないだろう」とコメントしている。

その上で、ククレジャは「最も重要なのは彼が最高のレベルに戻ることだ。そうなれば、僕たちはとてつもなく強力なチームになるからね。彼は5年間に渡って驚異的なパフォーマンスを見せてきたし、苦しい時期があったとしても不思議なことではない。彼には意欲があるし、懸命にトレーニングに取り組んでいる。それが何より重要なことだ」と、苦しむエースの完全復活へ期待を寄せた。