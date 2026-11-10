バルセロナに所属するスペイン代表DFパウ・クバルシが、2026年のゴールデンボーイ賞に輝いた。

ゴールデンボーイ賞はヨーロッパでプレーする最も活躍した21歳以下の選手に贈られる賞で、2003年に設立。イタリアのスポーツ紙『トゥットスポルト』が主催しており、過去にはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシやフランス代表FWキリアン・エンバペも受賞している。

今年栄冠を手にしたのは今夏のFIFAワールドカップ2026で全8試合にフル出場し、スペイン代表の優勝に大きく貢献したクバルシ。同大会でのベストヤングプレーヤー賞に続き、“若手賞2冠”を達成した形に。所属するバルセロナでは昨シーズンの公式戦48試合に出場し、ラ・リーガとスーペルコパ・デ・エスパーニャ連覇の原動力となった。

獲得ポイントは500点満点中475点となっており、次点のコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデ（レアル・マドリード）とは250点もの大差に。主催する『トゥットスポルト』は「予想通りでありながら、圧倒的な勝利だった」と伝えている。なお、DFの受賞は2018年のオランダ代表DFマタイス・デ・リフトに次いで2人目。バルセロナからはメッシ、ペドリ、ガビ、ラミン・ヤマルに続く5人目の受賞者となっている。

なお、同一クラブから5人の受賞者輩出は当然ながら最多記録。マンチェスター・ユナイテッドとドルトムントがそれぞれ3回の受賞で2位タイにつけている。