マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督を解任する可能性が高まっているようだ。9日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

42年ぶりの公式戦9試合未勝利に陥るなど、今シーズン開幕から苦戦が続くマンチェスター・ユナイテッド。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でローマに逆転勝利を収め、公式戦10試合ぶりの白星を手にしたが、現地時間8日に本拠地『オールド・トラッフォード』で行われたアストン・ヴィラ戦は4－4のドローで終了。これでリーグ戦では8試合未勝利となり、降格圏の18位でインターナショナルマッチウィークを迎えている。

大不振に陥る中、3シーズン連続の指揮官交代がいよいよ現実味を帯びているようだ。『アスレティック』が報じたところによると、クラブはキャリック監督の解任に踏み切る見通しで、すでに後任候補の選定作業を進めているとのこと。依然として最終決定は下されていないが、インターナショナルマッチウィーク明け初戦となる現地時間22日のリヴァプール戦を前に体制変更が行われるとの味方が強いという。

また、イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、2度の内部競技を経てキャリック監督の立場が極めて危うい状態にあると指摘。現実的な後任候補も含め、今後の選択肢についてクラブは協議を続けているようだ。

現在45歳のキャリック監督は現役時代にマンチェスター・ユナイテッドで公式戦通算464試合に出場し、数々のタイトル獲得に貢献。今年1月のルベン・アモリム前監督解任に伴い2度目の暫定監督就任を果たすと、リーグ戦16試合で11勝3分2敗という好成績を収め、3シーズンぶりのCL出場に導いた。チームを立て直した手腕が高く評価され、今夏に正式監督へ昇格したが、ここまでは苦しい戦いが続いている。

なお、後任候補の中ではアメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督が有力視されているほか、エディ・ハウ氏やユリアン・ナーゲルスマン氏もクラブ内での評価が高いと報じられている。