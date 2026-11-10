パリ・サンジェルマン（PSG）が、レヴァークーゼンに所属するアルジェリア代表MFイブラヒム・マザの獲得交渉から撤退したようだ。

ジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアの長期離脱を受け、今冬の移籍市場でアタッカーの獲得を目指すPSG。

その候補の一人に挙がっていたのが、レヴァークーゼンで攻撃の中心を担う20歳MF。2025年夏にヘルタ・ベルリンからステップアップを果たした攻撃的MFは、今季の公式戦14試合の出場で4ゴール4アシストを記録。また、アルジェリア代表としてすでに24キャップを刻む逸材は、先日に2026年のアフリカ年間最優秀若手選手賞候補の10名にもノミネートされていた。

移籍市場に精通するジャーナリストのサーシャ・タヴォリエリ氏によれば、PSGと選手サイドは先日に交渉に向けた初期段階の接触を図ったという。

ただ、その際にマザの父親は『CAA Stellar』という大手のエージェンシーを仲介に入れることを要求。これはPSGの関心の度合いを「探る」ための手段だったとみられるが、この動きが、PSGのリクルート部門を統括するルイス・カンポス氏の不興を買い、同氏の判断によって獲得の可能性は完全に消滅したとのことだ。

これにより、少なくとも今冬のタイミングで両者がこれ以上の交渉を進めていく可能性はなくなった模様だ。