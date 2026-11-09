【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■12月生まれの月運（12月7日～1月4日生まれ）先月に引き続き、今月も仕事運が好調です。周囲からの期待とともに重要な役割を任され、プレッシャーの中で大きく成長できるチャンスの月。目の前の高いハードルにも真正面から向き合うことで、確かな成果と周囲からの信頼を得られるでしょう。特に月前半の運気が強いため、やりたいことは月初からスピーディーに進めると吉。仕事や資格の勉強にも追い風が吹きそうです。恋愛面では、仕事関係を通じた出会いが期待できそうです。目標に向かって真摯に頑張るあなたの姿そのものが、周囲を惹きつける最大の魅力になるはずです。パートナーがいる方は、お互いの忙しさを思いやり、理解し合えるとき。限られた時間を大切にする姿勢が、お互いの存在のありがたさを再確認させてくれるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/