FIGC（イタリアサッカー連盟）は9日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026－27を戦うイタリア代表に、DFフェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）を追加招集することを発表した。

11月シリーズの2試合を戦うイタリア代表のメンバーは、今月5日に発表された。7日には、DFジャンルカ・マンチーニ（ローマ）の不参加が決まり、18歳のDFマッテオ・パルマ（ウディネーゼ）を追加招集していたが、9日には新たな追加招集選手が決定。今シーズン、セリエAで5試合、ヨーロッパリーグで4試合に出場しているガッティが、新たに“アッズーリ”に名を連ねた。

現在28歳のガッティは、これまで国際Aマッチ通算で8キャップを刻んでいる。ガッティが最後にイタリア代表に名を連ねたのは、、今年3月に開催されたFIFAワールドカップ2026欧州予選・プレーオフ。3大会連続でFIFAワールドカップ出場を逃した“悪夢”となった試合以来、およそ8カ月ぶりのイタリア代表復帰を果たした。

UNL・2026－27でグループA1に組み込まれたイタリア代表は、ここまで4試合を消化。トルコ代表相手には2連勝を達成したものの、第1節ではホームでベルギー代表に0－2で敗れており、第3節ではフランス代表とのアウェイゲームを1－1のドローで終えた。

11月シリーズでは、12日にホームでフランス代表と、15日にアウェイでベルギー代表と対戦。現在、イタリア代表はグループA1の2位につけているが、首位のフランス代表、3位のベルギー代表との“直接対決”に臨む。

イタリア代表は現地時間9日午後、同国代表のテクニカルセンターであるコヴェルチャーノで、UNLの2試合に向けたトレーニングをスタートさせる。

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