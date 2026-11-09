【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■11月生まれの月運（11月7日～12月6日生まれ）ビジネスや対外的な活動で、実力を発揮できる月です。あなたの提案が評価され、これまでの課題が解決に向かったり、新たなプロジェクトが立ち上がったりする予感。新しい挑戦に一歩踏み出すのにも絶好のタイミングです。ただし、月後半は情熱のあまり一人で突っ走り、周囲を置き去りにしてしまう傾向も。「心は熱く、頭はクールに」を意識して、ミスを防ぎましょう。恋愛運は非常に好調です。特に月前半に良縁が巡ってきやすいため、ビジネス関係のつながりや信頼できる知人からの紹介などには、早めに行動を起こしましょう。パートナーがいる方は、温かな時間を過ごせるときです。二人の好みをどちらも取り入れたデートプランを計画することで、お互いにとって忘れられない素敵な誕生月となるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/