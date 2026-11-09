2026年11月10日（火）は大安＆神吉日！ 何事にも縁起がよい吉日、運を味方につける過ごし方は？【開運カレンダー】

2026年11月10日（火）は、六曜の中でも縁起が良いとされる「大安（たいあん）」と、神社への参拝や神事に良いとされる「神吉日（かみよしにち）」が重なる吉日です。何事も穏やかに進みやすいとされるこの日は、新しいことを始めたり、気になっていたことに取り組んだりするのにもおすすめ。2つの吉日の意味や、この日に取り入れたい開運アクションを紹介します。大安は、六曜の1つで「大いに安し」という意味を持つ吉日です。六曜の中でも特に縁起がよい日とされ、結婚式や入籍、引っ越し、開店など、お祝い事や新しいことを始める日取りとして選ばれることがあります。一般的には、1日を通して吉とされるため、時間帯を気にせず予定を立てやすいのも特徴です。新しいことに挑戦したい人は、目標を決めたり、計画を具体的にしたりするのもよいでしょう。大きな一歩でなくても、気になっていたことに取り組むきっかけにしてみてください。神吉日は、神社に参拝したり、神事を行ったりするのによいとされる暦注です。この日は、近くの神社に足を運び、日頃の感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。何か特別な願い事をするだけでなく、無事に過ごせていることへの感謝を伝えるのも、参拝の大切な意味の1つです。遠くの神社まで出かける必要はありません。普段訪れている場所や、身近な神社で静かに手を合わせる時間をつくるのもよいでしょう。11月10日は、大安と神吉日が重なる日です。大安は何事にもよいとされ、神吉日は神事に縁がある吉日。それぞれの意味を踏まえると、神社への参拝や、これからの目標を考える時間をつくるのにもよさそうです。ただし、暦の吉日は昔から伝わる習わしであり、何かをすれば必ずよい結果につながるというものではありません。日取りにこだわりすぎず、自分の気持ちや生活のペースを大切にすることも忘れずに。大安と神吉日が重なるこの日を、日々の感謝を伝えたり、新たな気持ちで一歩を踏み出したりするきっかけにしてみてください。