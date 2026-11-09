【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■10月生まれの月運（10月8日～11月6日生まれ）自分自身と向き合う「内省の時間」が開運のポイントになる月です。アンテナが非常に敏感になる時期なので、「自分がこれからどう在りたいか」「来年はどう過ごしたいか」といった今後のビジョンや、今感じていることがクリアに見えてきそうです。過敏になった神経を休めるためにも、今月は大人数で集まるより、少人数や一対一で、心から信頼できる人と語り合う時間を優先しましょう。恋愛面では、理屈や条件よりも、心で深くつながれるような出会いが期待できます。ただし、相手の言葉尻を過剰に深読みしてしまう傾向もあるため、疲れたときは自分磨きに集中するのも一つの方法です。パートナーがいる方は、言葉の選び方に配慮が必要な月。うれしい気持ちも、相手に改善してほしいことも、心の中にため込まず、日頃から少しずつ優しく伝えていくことが円満の秘訣です。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/