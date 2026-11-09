【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■8月生まれの月運（8月7日～9月6日生まれ）探求心が高まり、知的な学びに最適な月です。仕事に直結するかどうかにこだわらず、ピンときた本を読んだり、未知の分野に触れたりすることで、思わぬ発見や今後につながるヒントが得られそうです。思考が深まりやすい時期だからこそ、理屈っぽくなりすぎないよう、視野を広く保つことが今月の開運ポイントです。気の置けない同僚や、もっと話してみたいと思っていた先輩をランチに誘うなど、何気ない雑談が思考の整理やリフレッシュになるでしょう。恋愛面では、表面的な会話ではなく、お互いの人生観や価値観を深く語り合える運気です。年上の方や精神的に落ち着いた雰囲気を持つ人とのご縁が生まれやすい時期です。パートナーがいる方は、普段なかなか打ち明けられなかった本音も、今なら自然体で伝え合えるはず。落ち着いた空間で、じっくり対話する時間を持ちましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/