【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■6月生まれの月運（6月5日～7月6日生まれ）感性が研ぎ澄まされ、クリエイティブな才能を発揮できる実りの秋です。あなたらしいインスピレーションが次々と湧き、やりたい企画が正当に評価されやすい時期。プレゼンや交渉事でも手応えを感じられるでしょう。ただし、熱中するあまりケアレスミスを起こしやすい点には注意が必要です。基本的なルーティン作業ほど丁寧に進める姿勢が、評価をさらに高めます。恋愛面では、感性を刺激するお出かけ先や集まりで、新たな出会いがありそうです。背伸びをするよりも、自然体でいるほうがあなたの魅力がストレートに伝わります。パートナーがいる方は、秋の味覚を堪能するグルメ旅やフルーツ狩りデートがおすすめ。旬のおいしい味覚を一緒に楽しむことで、充実した時間を過ごせるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/