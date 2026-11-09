【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■5月生まれの月運（5月5日～6月4日生まれ）あなたの発言が周囲に強い影響を与えやすい月です。物事の本質を突いた鋭い一言が言える反面、相手の心に深く刺さりすぎてしまう心配もあります。言葉のトーンや伝え方を和らげ、相手が受け取りやすい表現を意識しましょう。仕事運は好調で、役割や職場環境が変わる方もいるようです。ただし、こだわりが強くなりすぎて周囲と摩擦が生じる暗示も。議論がヒートアップした場合は、その場で白黒をつけようとせず、日を改めて冷静に話し合うのが賢明です。恋愛面では、自分磨きに最適なタイミング。普段とは違うヘアスタイルや秋らしいメイクに挑戦したり、丁寧なメッセージのやり取りを重ねたりするなど、準備期間を楽しむと吉です。パートナーがいる方は、日頃の感謝や愛情を言葉にして伝える絶好の機会です。今月のあなたの温かな言葉は、相手の心にしっかり届くはずです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/