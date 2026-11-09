ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパンは、鋳物ほうろうクックウェアブランド「ストウブ」から、チョコレートブラウンの新色「ショコラ」を11月11日に発売する。ピコ・ココット ラウンド6サイズと「Wa-NABE」、ブレイザーソテーパンの計8アイテムをそろえる。

ストウブの新色「ショコラ」はマット仕上げのブラウン

「ショコラ」は深みのあるチョコレートブラウンで、ストウブの定番カラーのブラックと同じマット仕上げにした。真鍮のノブをアクセントにし、和洋どちらの食卓にも合わせやすい色合いとしている。

ストウブは1974年にフランス・アルザス地方で生まれたブランド。鍋本体と蓋は厚みのある鋳鉄製で、蓋裏の突起から食材の旨みを含んだ水滴を食材に戻す「アロマ・レイン」の仕組みにより、無水調理ができる。鍋の中面はザラッとした黒マット・エマイユ(ほうろう)加工で、焼き付けてから煮る調理が1つの鍋でできる。IHやガス火を含むすべての熱源に対応し、オーブンは蓋込みで250℃まで使える。原産国はフランス。

ピコ・ココット ラウンド ショコラは10～24cmの6サイズ

「ピコ・ココット ラウンド」は、煮込みや炒め物、無水調理、焼き付けなどに使える定番の鍋。価格とサイズは次のとおり。

10cm:15,400円。長さ13cm(取っ手込)×高さ7cm(蓋込)、容量0.25L

16cm:25,300円。長さ21.5cm×高さ10cm、容量1.2L

18cm:28,600円。長さ24cm×高さ12.6cm、容量1.7L

20cm:31,900円。長さ26.3cm×高さ14.2cm、容量2.2L

22cm:37,400円。長さ28.4cm×高さ14.7cm、容量2.6L

24cm:42,900円。長さ30.3cm×高さ15.3cm、容量3.7L

和食向けの「Wa-NABE」と炒め煮に向くブレイザーソテーパンも

「Wa-NABE(ワナベ) L 20cm ショコラ」は、日本の食文化から着想を得たジャポネスクシリーズの鍋。丸みのある鍋底で煮汁が対流しやすく、鍋料理や味噌汁、煮物に向くという。価格は29,700円で、長さ26.5cm(取っ手込)×高さ11.6cm(蓋込)、容量2.35L。

「ブレイザーソテーパン 24cm ショコラ」は、浅めの鍋にドーム型の蓋を組み合わせた「炒めて煮込む」料理向けの鍋。鍋底が広く、大きな食材も重なりにくい。価格は38,500円で、長さ31.7cm(取っ手込)×高さ11.6cm(蓋込)、容量2.4L。

いずれも材質は鍋が鋳鉄・ほうろう加工、ノブがブラス(真鍮)。ツヴィリング公式オンラインショップなどで販売する。