今日の運勢 11月10日（火）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月10日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月10日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？これまで積み重ねてきた努力が実を結び、喜びや達成感を味わえそうです。身近な人との関係にも温かな変化が生まれ、安心できる居場所や心のつながりを実感する機会が増えそうです。感謝の気持ちを伝えながら今ある幸せを育てていくことで、さらに豊かなご縁や新しい幸運が広がっていくでしょう。人との気持ちのすれ違いや、関係の中で感じていた違和感が解消されていきそうです。お互いの考え方や大切にしているものを理解することを意識してみましょう。気になっていた人へ、普段は伝えられない感謝の気持ちを言葉にするのもおすすめです。関係をより良い方向へ導くきっかけができそうです。愛情や豊かさに恵まれ、これまで大切に育ててきたものが実り始めるでしょう。人との交流を通して心が満たされたり、日常の中に嬉しい出来事が増えたりしそうです。周囲に愛情を注ぐことが、幸せなご縁や新しい実りを引き寄せる力となっていくでしょう。人との支え合いやお金の使い方を見直すことで、豊かさの流れを整えられるタイミングです。気が進まない頼み事を引き受ける前に自分の予定を確認したり、貸し借りや支出のバランスを整えたりすることが開運の鍵となるでしょう。信頼できるご縁や安定した豊かさが育っていきそうです。これまで自分を縛っていた思い込みや執着から解放され、新しい一歩を踏み出しやすいタイミングです。習慣になっていたことや、何となく続けてきた関係を見直すことで、本当に大切にしたいものが見えてきそうです。新しい可能性や前向きな変化を引き寄せる力が高まっていくでしょう。これまで見えにくかった物事の真相が明らかになり、心に抱えていた迷いや不安が晴れてきそうです。曖昧だった状況にも変化が生まれ、進むべき方向が見えてきそうです。気になっていたことを直接確認したり、信頼できる人と率直に話し合ったりすることで、思いがけない発見があるかもしれません。これまでの行動や積み重ねてきた努力が評価され、物事が良い方向へ整いやすいでしょう。大切な選択をするときは、一時的な感情に流されず、状況を冷静に見極めることを意識してみましょう。約束や時間を守ること、誰に対しても公平な態度で接することが、開運行動となりそうです。自分の思いや粘り強さを大切にすることで、望む結果に近づいていけそうです。苦手意識のあったことに挑戦したり、身近な人へ温かな言葉をかけたりすることが、運気を高めるきっかけとなるでしょう。1つひとつの出来事に誠実に向き合う姿勢が、新しい可能性や嬉しい展開を引き寄せる力となっていくはずです。さまざまな可能性が広がり、未来への夢や希望が膨らみそうです。何を選ぶべきか迷う場面もあるかもしれませんが、そんなときは自分にとって本当に大切なものを見極めてみましょう。想像していた世界に一歩踏み出し、夢を現実に近づける行動を起こすことが、可能性を広げて嬉しいチャンスを引き寄せるでしょう。愛情や喜びに満ちた新しい流れが生まれそうです。人とのつながりを通して嬉しい出来事が訪れたり、何気ない日常の中に幸せを感じる瞬間が増えたりしそうです。喜びを分かち合うことが、温かなご縁や新しい幸せを引き寄せる力となっていくでしょう。先のことを考えすぎるよりも、今できることや興味のあることに目を向けてみましょう。気になっていた場所や新しい学びについて調べるのもおすすめです。これまでの経験を生かしながら視野を広げることで、進みたい道が見えてきそうです。小さな挑戦を重ねることが、新しいチャンスや未来の可能性を広げる力となるでしょう。心と体を休めることで、運気を整え、新しい活力を取り戻せるタイミングです。忙しい日々の中で後回しにしていた自分自身の時間を大切にしてみましょう。予定を見直して休息の時間を確保したり、お気に入りの音楽を聴きながらくつろいだりするのもおすすめです。1つの流れに区切りがつき、新しい未来へ向かう転換期が訪れています。これまで続けてきたことや慣れ親しんだ環境にも変化が生まれ、次のステージへ進むきっかけが見えてきそうです。使わなくなったものを手放したり、生活の中で当たり前になっていた習慣を変えたりすると流れがさらに変わりそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/