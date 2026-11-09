【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■4月生まれの月運（4月5日～5月4日生まれ）対人運が高まり、コミュニケーション能力も上がることで、ご縁が広がりやすい月です。今月は単独行動よりも、チームで大きな成果を出せる運気。あなたが周囲の潤滑油となり、持ち前の気配りで業務をスムーズに進められるでしょう。気軽なお誘いに乗ったり、普段なら足を運ばない場所へ思い切って出かけたりすることも、さらなる運気上昇につながりそうです。恋愛面ではモテ期が到来。意外なつながりや友人関係から、ときめく出会いへと発展するかもしれません。パートナーがいる方は、グループデートや体験型のアクティビティがおすすめです。謎解きイベントに挑戦したり、いつもと違う体験を共有したりすることで、新鮮な気持ちが生まれるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/