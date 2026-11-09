【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■3月生まれの月運（3月5日～4月4日生まれ）社交性が高まり、外出の予定が増えてアクティブに過ごせる月です。頭の回転も速くなっているので、学びを深めたり、興味のあった分野を開拓したりするのにも適したタイミングです。特に月前半に強い運気が巡っているため、異業種交流会や社外の集まりにも思い切って参加してみましょう。この時期に得たヒントや人脈は、将来の収入アップや大きなビジネスチャンスにつながりそうです。恋愛面では、仕事関係の集まりやセミナーなど、学びの場で素敵な出会いが期待できます。あれこれ考えすぎて慎重になりすぎず、フットワークを軽くすることが開運のポイントです。パートナーがいる方は、美しい紅葉を眺めに出かけるなど、秋を楽しめるお出かけを計画すると、穏やかな信頼関係が育まれそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/