ブライトンに所属する元ドイツ代表MFパスカル・グロスが、プレミアリーグにおけるドイツ人選手の得点関与数で最多タイとなった。

プレミアリーグ第10節が8日に行われ、ブライトンはブレントフォードと対戦。15分にディエゴ・ゴメスが強烈なミドルシュートを決めて先制すると、23分から数的有利に立ったなか、42分にはグロスがPKを決めて追加点を挙げ、2－0で勝利を収め、ブライトンは2位に浮上した。

現在35歳のグロスは2017年夏からブライトンに所属し、2024年8月にはドルトムントに完全移籍したが、2026年1月から再びブライトンでプレーしている。プレミアリーグでは通算257試合に出場してきたなか、ブレントフォード戦でPKを決めたことで同リーグにおける得点関与数が通算87得点（35ゴール52アシスト）となった。

これにより、データサイト『OPTA』によると、グロスはかつてアーセナルでプレーしたMFメスト・エジル氏（33ゴール54アシスト）に並んで、プレミアリーグにおけるドイツ人選手の得点関与数で最多タイに浮上したという。なお、エジル氏は通算184試合出場で同記録に到達していた。

今季ここまで全10試合に先発出場し、4ゴール4アシストを記録するなど、2位に浮上したブライトンを牽引しているグロスだが、公式サイトによると試合後には「僕たちは優勝争いをしているわけではない」とチーム状況は好調ながら、優勝候補には考えていないことを強調した。

「とはいえ、今シーズンは非常に良いスタートを切ることができた。まだシーズンが始まったばかりだけどね。プレミアリーグの状況や、試合ごとの僅差の展開、そして結果を見ればわかる通り、僕たちはまだ浮かれるような段階にはない」

「どの試合も、非常に苦しい戦いを強いられる。時には勢いに乗れることもあるけど、いずれにせよ、こうした形でインターナショナルブレイク（代表戦期間）を迎えられることを、とても嬉しく思っている」

【ハイライト動画】勝利したブライトンがプレミアリーグで2位浮上