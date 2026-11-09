バルセロナに所属するMFフェルミン・ロペスが、8日のラ・リーガ第12節アトレティコ・マドリード戦を振り返った。同日、『Movistar Plus+』が伝えている。

“首位攻防戦”となった今節、バルセロナはアトレティコ・マドリードと敵地で対戦すると、ジュリアーノ・シメオネに先制点を許して追いかける展開に。それでも前半終了間際にフェルミンの同点ゴールで振り出しに戻すと、66分にはラミン・ヤマルのスルーパスを受けた“7番”のドブレーテで逆転に成功。このまま2－1で逃げ切り、首位の座を堅持した。

試合後、『Movistar Plus+』のインタビューに登場したフェルミン。この『メトロポリターノ』のピッチで昨シーズンは苦杯をなめただけに、「とても厳しい試合だった。昨シーズンはコパ・デル・レイとチャンピオンズリーグで彼らに敗れていたからね」とした上で、「難しい展開で、相手に先にゴールを許したから苦しかったけど、そこから立て直して、良い試合ができたと思う」とタフなゲームを振り返った。

さらにフェルミンは、あの時間帯に取れた同点ゴールが大きかったとコメント。アトレティコ・マドリードの守備が固く、「なかなか自分たちのリズムを掴めなかった」と苦戦したことに触れつつ、「あのゴールのおかげで精神的に余裕が生まれ、自分たちらしいプレーができるようになった」とチームが活気づいたと述べた。

また、逆転ゴールは“半分はヤマルのゴール”と口にしたカンテラーノは、「ラミンとの連携がこのまま続くといいね。お互いのことをよく分かり合えているんだ。2点目のアシストは、半分ゴールのようなものだった。彼の活躍も本当に嬉しんだ」とイメージを共有し合えるチームメイトだと語っている。

ラ・リーガ通算100試合目を自身のドブレーテで祝ったフェルミン。次戦は、22日の第13節ビジャレアル戦となる。

【ハイライト】フェルミンの大活躍でバルセロナが逆転勝利