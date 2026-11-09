フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人が、ウニオン・ベルリン戦のマン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）に選出された。8日、ブンデスリーガ公式サイトが伝えている。

鈴木は8日に行われたブンデスリーガ第9節のウニオン・ベルリン戦に先発出場すると、0－0で迎えた56分にドリブルで持ち運んだ流れからヤン・ニクラス・ベステに預けてゴール前に走り込んで、ベステのクロスからオウンゴールを誘発すると、67分には距離を詰めてきた相手GKの頭上を越えるループ気味のシュートから追加点を挙げた。

このまま2－0で試合は終了し、後藤啓介も途中出場したフライブルクは公式戦4連勝を飾っている。

今季リーグ戦では9月19日に行われた第4節のフランクフルト戦以来、約2カ月ぶりの5ゴール目を挙げ、85分までプレーして勝利に貢献した鈴木は、この試合のブンデスリーガ公式のMOTMに選出された。

寸評では「鈴木はフライブルクの2得点すべてに絡む活躍を見せた。1点目では、ベステのクロスを呼び込んで（ラニ・）ケディラのオウンゴールを誘発し、2点目では、GK（フレデリク・）レノウの頭上を越す冷静なシュートで自ら決定的な追加点を挙げた。さらに後半開始直後にも、レノウを脅かす危険なシュートを放つなど存在感を発揮し、44％の票を獲得してマン・オブ・ザ・マッチに選出された」と綴られている。

【ハイライト動画】鈴木唯人がウニオン・ベルリン戦で今季5ゴール目