米仏伊8ブランドの車とオーナーがFSWに！「ステランティス・オール・ブランズ・デイ -ジャパン2026-」は多彩な賑わい

11月3日、ステランティス・ジャパンが初めて8つのブランドの合同イベント「オール・ブランズ・デイ -ジャパン2026-」を開催し、じつに約1400台、約3000名が集まって富士スピードウェイでの休日を楽しんだ。開会の挨拶でステランティス・ジャパン社長の成田 仁氏はメインステージ上で、「私たちはステータス・ブランドではなくステートメント・ブランドの集まりであり、それぞれ個性豊かな車でお客様の人生を彩るお手伝いをする」と述べた。

【画像】ステランティスの8ブランドが一堂に！フルサイズ・ピックアップ「ラム1500」もサプライズで登場（写真35点）

実際、日本市場でアバルト、アルファ ロメオ、シトロエン、DSオートモビル、フィアット、フィアット プロフェッショナル、ジープ、プジョー（以上アルファベット順）を展開するステランティス・グループは、グローバルではランチアやクライスラー、ダッジ、オペル、ヴォグゾールをも展開し、グループとしてトヨタやVW、ヒュンダイらに続く規模をもつ。だが生産台数や販売ボリューム、あるいはエクスクルーシブさを追求する超高級ブランドではなく、独特の個性や歴史、ヘリテージといった強固なアイデンティティを備えたプレミアム・ブランドの集合体。

ゆえに過去から現行モデルまで8ブランドすべての車両オーナーを対象に、互いの垣根を越えて魅力を発見してもらうことを主旨に、今回のギャザリング・イベントと相成った。同じ車種や代々の系統モデル、ワンメイクで集まるイベントは少なくないが、多彩な8ブランドが同時に顔を合わせるのは当然、初の試みだ。ステージ司会はフィアット＆アルファロメオの鈴木美生子氏とシトロエンの中山領氏、それぞれのブランドマネージャーが務めるという手作り感ながら、手慣れた進行と息の合ったトークはまるで本職さながらだった。

パドックに置かれた8ブランドの最新モデル、展示車と試乗車が来場者の注目を集めながらも、ステージで発表される新作も刺激的だった。まずジープが最新のコンパスを披露した後、「ラングラー モアブ392」の日本導入を発表。スモール・ブロックのヘミ・ファミリーで第3世代のモダンアーキテクチャーによるV8・6.4ℓエンジンを搭載し、35インチタイヤを標準装備するその佇まいは、まさしくオフロードのスーパーカー。637Nm・470psの鋭い咆哮に、会場は瞬く間に熱気を帯びた。

他にもジープはパドック内「トレイルチャレンジ」と銘うって、パドック内でブロックを踏み上げるパフォーマンスを披露。1輪が浮き上がった状態から3輪で難なく脱出し、悠然と走行する様子を、子供たちが唖然として眺めていた。

またプロドライバーが各ブランドのデモカーを駆り、全ブランドの8台が富士スピードウェイを周回するステランティス・パフォーマンス・チャレンジも披露。当然速いのはアルファロメオ ジュリア クアドリフォリオのような車だが、DSオートモビルのN°8（ナンバーエイト）のようなハイエンドのBEVサルーン、先述のラングラー モアブ392やフィアット・プロフェッショナルのデュカトのキャンピングカーなど、あえてサーキットらしからぬ車もコースイン。それでも各車、限界近くでも華麗な挙動を示すのはさすがだった。

こうしたパフォーマンスに基づくプログラムが充実していた一方、フィアットとイタリアの国民的コーヒーメーカー、ビアレッティによる美味しいモカ・コーヒーの淹れ方講座など、カルチャー・メニューも大いに会場を沸かせた。

一方でプジョーは、自動車メーカーである以前から存在した工具や金属加工の会社である歴史にかけて、限定車として「3008 GT ハイブリッドチタニウム エディション」を、さらには308ハッチバックして2年ぶりの復活となる「308 GT BlueHDi」を披露。もちろん各々のバージョンに加え、5008のチタニウム エディションと308SWのBlueHDiも選べる。しかもディーゼルはいずれも500万円を切る価格設定とあって、来場者たちの熱い視線を浴びていた。

ところでパドックのメインスペースでステージやオリジナルグッズのショップ、展示車両の他にも、オーナー同士が交流できる工夫がなされていた。各ブランドごとに分けられた参加車両のパーキング各所では、8つのブランドのイベントロゴを押してもらえるスタンプラリーが催され、すべて集められたらイベントの記念マフラータオルを得られる仕組みだった。

かくして各パーキングを訪れてみると、それぞれのブランドが独自の雰囲気を漂わせていて面白い。アバルト各車はキレイに整列している一方で、形も様々のフィアットは自由な雰囲気、アルファ ロメオは当然のように赤が主流の一方で、ジープはブラック＆ダークグリーンのトーンが強い。シトロエンのスペースには旧車周りにフランス三色旗がはためき、DSはパールホワイトやペールゴールドの優雅な空気感が漂うも、最大多数派のプジョーは新旧から大小まで、幅広い車種が居並ぶ。

これらの中から300台に限られたとはいえ、ヒエラルキーや排他性ではなく多彩な個性に裏打ちされた車たちが富士の本コースへ、3列縦隊でパレードランに雪崩を打って走り出す光景は、圧巻だった。

フルサイズピックアップの「ラム1500リミテッド」がサプライズ披露

この日はもうひとつ、サプライズが残されていた。ステランティス・ジャパンが2027年初に日本市場へ導入を検討している「ラム1500リミテッド」、つまりフルサイズのピックアップ・トラックが、参考出展されたのだ。ピットガレージでプレス向けにお披露目された後、メインステージにて来場者たちの前に姿を現した。全長×全幅×全高にして5900×2090×1975㎜の巨躯であり、V8・5.7ℓのヘミ・エンジンは556Nm・395hp、最大牽引能力として5トン以上のケイパビリティを誇る。

「ラム」はクライスラーやダッジから2009年に派生した、ワークホースとは一線を画すハイエンドなピックアップトラックのブランドで、ダブルキャビンの内装は豪華なフルレザーやウッドで覆われ、前マクファーソンと後マルチリンク式のエアサスペンションが奢られている。5フィート7インチ（170㎝強）のベッドは幅1270mm、高さ543㎜で1.5m3の容量があり、トノカバーの下は移動式のディバイダで荷物に合わせて自在に仕切ることができるし、ベッド両脇のリアフェンダー上には「ラムボックス」と呼ばれる約100Lのフラップ式収納もあり、本国では銃を格納するのに便利なスペースなのだとか。

取扱いディーラーについては正式発表はなされなかったが、日本市場でのラムは既存のジープ・ディーラーを中心に、イタリア車・フランス車系からも手を挙げる可能性のあるディーラーがいる模様。少量台数であっても強い嗜好や高い趣味性によって、需要の見込めるモデルであれば、ますます刺激的なポートフォリオを充実させていくステランティスの動向に、今後も目が離せなさそうだ。

文・写真：南陽一浩 Words and Photography: Kazuhiro NANYO