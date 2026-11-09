マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック監督が、乱打戦の末に追いついたアストン・ヴィラ戦を振り返った。8日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第10節が8日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはアストン・ヴィラと対戦。試合開始わずか4分で2点を先行されたものの、16分にブルーノ・フェルナンデスがPKから1点を返すと、44分にはユーリ・ティーレマンスが同点弾を挙げて前半を折り返した。

後半も開始5分で2失点を喫したものの、90＋2分にジョシュア・ザークツィーのゴールで1点差に詰め寄ると、90＋6分にはコーナーキックからパトリック・ドルグが頭で同点弾を決め、4－4のドローに終わった。

2点差を2度追いつく劇的展開で敗北を免れたマンチェスター・ユナイテッドだが、リーグ戦は8試合未勝利（5分け3敗）となったことで、プレミアリーグ発足以降、クラブワーストの記録となった。

この結果、データサイト『OPTA』によると、今シーズンここまでの欧州5大リーグの全チームの中で最多失点（公式戦30失点）を喫したマンチェスター・ユナイテッドは、第10節終了時点で降格圏内の18位で代表ウィークを迎えたことで、少なくとも15日間連続でプレミアリーグの降格圏に留まることが確定し、1986年9月〜10月（28日間）以来、最長の降格圏滞在期間になるという。

また、前シーズンをトップ3で終えたチームが、翌シーズンの開幕10試合でわずか1勝しか挙げられなかったのは、1953－54シーズンのアーセナル以来のことにもなったようだ。

一方、プレミアリーグの1試合の中で2点ビハインドを2度追いついた初のチームとなったマンチェスター・ユナイテッドは、アストン・ヴィラ戦で走行距離120.8キロメートルを記録し、キャリック監督が指揮を執ったプレミアリーグの試合において、最多の走行距離になったという。

さらに、90分を迎えた時点で2点ビハインドの状況から敗戦を免れたことは、2020年1月のニューカッスル対エヴァートン戦以来の出来事になるなど、好材料のデータも伝えられている。

こうした状況のなか、去就に注目が集まっているキャリック監督だが、試合後の記者会見でチーム状況を好転させられるかと聞かれた際には「100パーセント」と自信を口にしている。

「十分な力はあるはずだ。ゴールは試合の流れを大きく変えるものであり、我々はそれに対処しなければならない。この点については、劇的に改善していく必要がある。とはいえ、チームには十分なポテンシャルがある。ただ、現時点では、特定の場面で自ら状況を難しくしてしまっている」

「クラブが進むべき方向性は明確だ。とにかく試合に勝つこと、それだけだ。フットボールは瞬間の連続で、結局のところ、両ゴール前で何が起きるかがすべてだ」

「そうした瞬間や、本来なら防げたはずの失点を除けば、実際にはかなり良いプレーができていたと思う。試合の大半で相手を上回っていただけに、勝利を手にできなかったことは残念でならない」

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドはアストン・ヴィラに2度2点差追いつくもドロー