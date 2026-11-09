クリスタル・パレスは、ピエール・サージュ監督を解任する予定になっているようだ。8日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

クリスタル・パレスは8日に行われたプレミアリーグ第10節でリヴァプールと対戦。40分に先制点を許すと、54分と89分にも失点し、90＋5分にエディ・エンケティアがPKから1点を返したが、反撃はここまでに終わり、1－3で敗れた。

この結果、開幕10試合終了時点で2勝1分け7敗、勝ち点「7」となったリーグ戦4連敗のクリスタル・パレスは最下位に転落。その節の全試合が終了した時点で最下位に位置することは同クラブにとって、2017年12月以来、約9年ぶりのことになった。

昨季終了後に退任したオリヴァー・グラスナー前監督の後任として指揮を執っているサージュ監督の去就には先日から注目が集まっていたなか、11月の代表ウィーク前最後の試合となった今回の結果を受けて、クリスタル・パレスは就任から公式戦16試合を指揮してきたサージュ監督を解任する予定になっているという。

イギリスメディア『BBC』やイギリスメディア『スカイスポーツ』によると、複数の後任候補者をリストアップしているクリスタル・パレスは、現時点では昨季途中までトッテナム・ホットスパーを率いていたトーマス・フランク氏を後任の筆頭に挙げていることが伝えられている。

なお、去就に注目が集まっているサージュ監督はリヴァプール戦後に「取締役会に尋ねるべきだ。私は自分のやるべきことに集中している。何が起きたのかを分析し、状況を改善しようと努めるだけだ。それ以外の決定は、私の権限ではない」と語るにとどめている。

指揮官交代はクリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地とDF冨安健洋にも影響を与えることになるが、果たして同クラブはサージュ監督の解任を決断するのだろうか。

【ハイライト動画】クリスタル・パレスはリヴァプールに3失点でリーグ戦4連敗