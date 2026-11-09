レアル・ソシエダに所属するMF久保建英は、8日のラ・リーガ第12節ラージョ・バジェカーノ戦で62分までプレー。現地紙が、そのプレーぶりに評価を下している。

サン・セバスティアンのクラブは今節、本拠地『アノエタ』でラージョ・バジェカーノと対戦。オーリ・オスカルソンのゴールで1－0と逃げ切り、リーグ戦2試合ぶりの白星で4位ベティスを追走する。久保は、公式戦4試合ぶりのスタメン出場で62分にゴンサロ・ゲデスとの交代で、ピッチを後にした。

試合後、現地紙『アス』は“14番”のパフォーマンスに一定の評価を下した。「彼は開始直後から積極的にプレーした。随所にクオリティの高さが見えたものの、安定感という点はもっと必要だ」としつつ、「24分には素晴らしいクロスを供給したが、オスカルソンがシュートを放とうとする寸前で、（フロリアン・）ルジューヌにクリアされてしまった」とチャンスを演出したことに触れた。一方で、「前線からのプレスは良かったが、ボールを持った際にはやや落ち着きを欠く場面も見られた。27分には左足でシュートを放ち、これがラージョの選手に当たってコースが変わり、コーナーキックとなった。以前よりも生き生きとプレーしていたが、もっと積極的に1対1の勝負を仕掛けても良かっただろう」と個人技での打開という点は物足りなかったと振り返っている。

また、『ムンド・デポルティーボ』も「前半は試合が進むにつれてパフォーマンスが向上していった」と攻撃に絡んでいたことを認めつつも、「後半に入ると試合から消える時間帯が増え、チームで最初に交代させられる選手となった」と試合を通して脅威を与える存在にはなり得なかったと寸評を述べている。

レアル・ソシエダの次戦は、22日の第13節ラシン・サンタンデール戦となる。

【ハイライト】公式戦4試合ぶりスタメンの久保建英は62分までプレー