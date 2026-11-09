アストン・ヴィラの幹部が、マンチェスター・ユナイテッド戦で終盤に許した同点ゴールが認められたことに対し、不満を露わにした。8日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

アストン・ヴィラは8日に行われたプレミアリーグ第10節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。試合開始わずか4分で2点を先行したものの、追いつかれて前半を折り返すと、後半も開始5分で2点リードを手にしたが、後半アディショナルタイムに2失点を喫して、4－4のドローに終わった。

アストン・ヴィラにとっては痛恨のドロー終了となったが、話題となっているのは4失点の場面。コーナーキックから鈴木彩艶がパンチングで弾こうとしたものの、密集していた中で相手GKセンヌ・ラメンスが、ボールを全く見ずに鈴木に腰でぶつかって邪魔したことで、鈴木はボールを触ることができず、パトリック・ドルグが頭で劇的な同点弾を決めていた。

VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による確認の結果、ラメンスのプレーは問題なしと判断され、ゴールは認められることとなり、『スカイスポーツ』で解説を務めた元アイルランド代表MFロイ・キーン氏は「フットボールはコンタクトスポーツだ」とゴールが認められるのは妥当だとの見解を示していた。

しかし、アストン・ヴィラ側はこの判定に激怒している模様で、同クラブのフットボール・オペレーション・ディレクターを務めるダミアン・ヴィダガニー氏が自身の公式X（旧：ツイッター）を通じて以下のように不満を爆発させている。

「『コンタクトスポーツ』という都合の良い解釈について言えば、審判団からは今夏、ゴールエリア内で意図的にGKのバランスを崩したり、押したりするようなプレーは、今シーズンからは認められないと説明を受けていたはずだ」

「ラメンスはボールすら見ておらず、真っ直ぐザイオンに向かって腰からぶつかりにいっている。我々は良い試合をしたけど、最後の6分間については、もっとうまく対応する必要があった。今後は改善していくつもりだ。しかし、ルールはルールであり、尊重されなければならない。それが事実だ」

【ハイライト動画】アストン・ヴィラは2度の2点リードを守り切れず、マンチェスター・ユナイテッドとドロー