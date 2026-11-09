アストン・ヴィラに所属するGK鈴木彩艶は、8日のプレミアリーグ第10節マンチェスター・ユナイテッド戦で4失点。現地メディアに苦言を呈されている。

ウナイ・エメリ監督が率いるチームは今節、マンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦。2点リードで後半アディショナルタイムを迎えたものの、日本代表の守護神が守るゴールマウスを立て続けに破られて4－4でタイムアップ。勝ち点2を落としたと言わざるを得ない。

試合後、現地メディア『BBC』は選手採点を行い、4失点を許した鈴木にはチームワーストタイとなる『5』の評価を付けた。そして、「ホームチームが同点ゴールを狙うなか、大忙しだった。（マテウス・）クーニャのシュートを1度見事にセーブしたほか、こぼれ球にも助けられて数回セーブを決めたが、最後の最後で許した同点ゴールでは致命的なミスを犯した」と手厳しく指摘した。

また、『バーミンガム・ライブ』も「スズキは24分、クーニャのシュートを鮮やかなセーブで防いだが、その直後に（ブルーノ・）フェルナンデスのPKを許した。アマド（・ディアロ）のシュートを素晴らしいセーブで阻止したが、その直後に（ユーリ・）ティーレマンスに同点ゴールを許した」と好守を認めつつも大量失点には苦言を呈し、「コーナーキックのクロス対応には時折危うさが見られ、終盤に（パトリック・）ドルグに同点ゴールを許した場面がそれを物語っている」と締めくくっている。

アストン・ヴィラの次戦は、21日の第11節サンダーランド戦となる。

【ハイライト】鈴木彩艶が痛恨の大量失点