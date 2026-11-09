ジュピラー・プロ・リーグ第11節が8日に行われ、シント・トロイデンとズルテ・ワレヘムが対戦した。日本人選手は、小久保玲央ブライアン、谷口彰悟​​、石渡ネルソン、新川志音がスタメン出場で、松澤海斗と畑大雅が途中出場。高井幸大と荒木遼太郎は出場なしとなっている。

ヨナス・デ・ロック新監督の初陣となった今節。シント・トロイデンはズルテ・ワレヘムとホームで対戦すると、7分に新川が先制点をマーク。サガン鳥栖の元選手にとっては、待望のリーグ戦初得点となった。さらにその5分後には、ロベルト・ヤン・ヴァンウェセマールのクロスに石渡が頭で合わせて追加点をゲット。セレッソ大阪の元選手は、公式戦2戦連発だった。

シント・トロイデンはその後、1点差に迫られたもののイリアス・セヴァウイのPKで再びリードを2点差にすると、66分にはアブドゥライエ・シサコのスルーパスに抜け出した松澤が絶妙なループシュートを沈めて、勝利を大きく手繰り寄せる。

試合はこのまま4－1でタイムアップ。リーグ戦の連敗を『5』で止め、6試合ぶりの白星となった。マン・オブ・ザ・マッチには松澤が選出された。

シント・トロイデンの次戦は、21日の第12節シャルルロワ戦となる。

【スコア】

シント・トロイデン 4－1 ズルテ・ワレヘム

【得点者】

1－0 7分 新川志音（シント・トロイデン）

2－0 12分 石渡ネルソン（シント・トロイデン）

2－1 14分 ザラン・アトロック（ズルテ・ワレヘム）

3－1 64分 イリアス・セヴァウイ（シント・トロイデン）

4－1 66分 松澤海斗（シント・トロイデン）