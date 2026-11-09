セリエA第11節が8日に行われ、インテルとコモが対戦した。

連覇を目指すインテルは開幕から9戦無敗と安定感が際立っていたものの、前節ミランとのミラノ・ダービーに敗れて初黒星。首位から陥落した中、代表ウィークへ入る前に仕切り直しの1勝を挙げたいところ。対するコモはここまで7勝2分1敗の4位に位置。リーグ戦4連勝を記録しているほか、ミッドウィークのチャンピオンズリーグではRCランスを9－1で粉砕するなど絶好調だ。

序盤の12分にスコアが動く。自陣左サイドでのボール奪取から素早く逆サイドへと展開してカウンターに転じると、マルクス・テュラムが時間を作り、外側を駆け上がったジェド・スペンスへパス。グラウンダーの折り返しをフランチェスコ・ピーオ・エスポジトがダイレクトで押し込み、幸先良く先制に成功した。

インテルはこの1点で完全に主導権を握り、19分に早くも追加点を奪う。エスポジトが五分五分のボールを収めて起点を作り、左サイドのスペースへ展開。一気にスピードアップし、フェデリコ・ディマルコからピオトル・ジエリンスキへボールが渡ると、ゴール前への折り返しから最後はテュラムがボレーシュートを叩き込んだ。その後もコモの良さを封じ続けたインテルは2点リードで前半を終える。

後半の立ち上がりもインテルが攻め込み、51分には敵陣右サイドでのパス交換から中央へ侵入し、ニコロ・バレッラのラストパスを受けたディマルコが左足を振り抜いたが、ここはGKロベルト・サンチェスが好セーブ。その6分後にはショートカウンターからテュラムがフィニッシュに持ち込んだが、鋭いシュートは左ポストをかすめ、惜しくも追加点とはならない。

なかなか良さが出せないコモだが、時間の経過とともに徐々にチャンスを作る。63分には右サイドでヤン・コウトが起点を作り、後方でサポートに入ったニコラス・パスが左足を振るも、直接ゴールへ向かったキックはGKジョゼップ・マルティネスが好セーブ。83分には敵陣左サイドでのボール奪取からニコ・パスに決定機が訪れたが、グラウンダーのクロスに合わせたシュートは枠の左へ外れ、追撃の1点を挙げることができない。

コモの攻撃を跳ね返しつつ、速攻で追加点を狙いにいくインテル。3点目こそ奪えなかったが、王者の貫禄を見せる試合運びで2－0の完封勝利を飾った。次節、インテルは22日にアウェイでアタランタ、コモは21日にホームでカリアリと対戦する。

【スコア】

インテル 2－0 コモ

【得点者】

1－0 12分 フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）

2－0 19分 マルクス・テュラム（インテル）

【ハイライト動画】鮮やかな速攻からインテルが2得点！