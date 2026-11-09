プレミアリーグ第10節が8日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラが対戦した。

ここまでリーグ戦でわずか1勝にとどまり、暫定ながら降格圏に沈むマンチェスター・ユナイテッド。それでも、ミッドウィークのチャンピオンズリーグではローマに逆転勝利を収め、9試合続いていた公式戦での未勝利に終止符を打った。対するアストン・ヴィラは前節終了時点で3勝3分3敗の12位に位置。今夏に加入した鈴木彩艶はすぐさま正GKに定着し、クラブ月間MVPやプレミアリーグのベストイレブンに名を連ねるなど、現地でも高い評価を受けている。今節もリーグ戦9試合連続でスタメンに名を連ねた。

開始早々にスコアが動く。1分、アストン・ヴィラが敵陣左サイドでスローインを獲得すると、細かくパスを繋ぎ、ニコラス・ジャクソンからジョン・マッギンを経由し、ボックス内右へ走り込むアリソンへ展開。GKセンヌ・ラメンスを股を抜くシュートがネットを揺らし、電光石火の先制弾となった。さらに4分にはセットプレーのこぼれ球を拾い、アリソンのシュートをGKラメンスが弾いたところをジャクソンが押し込み、あっという間にリードを広げる。

出鼻を挫かれたマンチェスター・ユナイテッドだが、13分にマテウス・クーニャがブバカル・カマラとの接触で倒されPKを獲得。ブルーノ・フェルナンデスがGK鈴木の逆を突き1点差に詰め寄る。主将が挙げた追撃の1点で勢い付くとその後もゴールへ迫り続け、24分にはクーニャのミドルシュートがゴール右隅を捉えるも、鈴木が見事な横っ跳びで枠外へと弾き出した。

43分には自陣でのボールロストからピンチを迎えたアストン・ヴィラだが、アマド・ディアロがボックス内から放ったシュートを鈴木が好セーブ。ところがその直後、右で起点を作ったディアロをヌサイル・マズラウィが追い越し、マイナスへの折り返しを古巣対戦のユーリ・ティーレマンスが叩き込んで試合は振り出しに。鈴木も反応したものの弾き出すことはできず、前半は2－2で終了した。

後半もキックオフ直後に試合が動く。右からアリソンがキレ味鋭く仕掛け、ディオゴ・ダロトに倒されてPKを獲得。これをマッギンが沈め、48分にアストン・ヴィラが勝ち越す。さらに53分にはセットプレーからレニー・ヨロのクリアが自陣ゴールへ向かい、GKラメンスが何とか弾いたこぼれ球をレオン・ゴレツカが押し込みリードを2点に広げた。

その後は鈴木が要所で安定したプレーを披露。59分には最終的にオフサイドだったものの、ブライアン・ムベウモの至近距離からのシュートに対して鋭い反応を見せた。圧力を強めたいマンチェスター・ユナイテッドだが、攻めあぐねる時間が続く。それでも90＋2分、ジョシュア・ザークツィーが1点を返すと、90＋6分にはCKからパトリック・ドルグが頭で合わせて値千金の同点弾。マンチェスター・ユナイテッドが土壇場でドローに持ち込んだ。

試合は4－4で終了。勝ち点を拾ったマンチェスター・ユナイテッドだが降格圏の18位で代表ウィークを迎えることとなった。次節、マンチェスター・ユナイテッドは22日にアウェイでリヴァプール、アストン・ヴィラは21日にホームでサンダーランドと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 4－4 アストン・ヴィラ

【得点者】

0－1 1分 アリソン（アストン・ヴィラ）

0－2 4分 ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）

1－2 16分 ブルーノ・フェルナンデス（PK／マンチェスター・ユナイテッド）

2－2 44分 ユーリ・ティーレマンス（マンチェスター・ユナイテッド）

2－3 48分 ジョン・マッギン（PK／アストン・ヴィラ）

2－4 53分 レオン・ゴレツカ（アストン・ヴィラ）

3－4 90＋2分 ジョシュア・ザークツィー（マンチェスター・ユナイテッド）

4ー4 90＋6分 パトリック・ドルグ（マンチェスター・ユナイテッド）

【ハイライト動画】鈴木彩艶は随所で好セーブも…ヴィラはマンUに勝ち切れず