ラ・リーガ第12節が現地時間8日に行われ、レアル・ソシエダはラージョ・バジェカーノと対戦した。

ソシエダは11試合を消化したリーグ戦で勝ち点「19」の現在5位。前節、4連勝で迎えたアスレティック・ビルバオとの“バスク・ダービー”は1－2で敗戦を喫している。今節は14位のラージョと対戦。久保建英は、得点を挙げたマラガ戦以来となる3試合ぶりのスタメン出場を果たした。

前半はスコアレスのまま終了したが、右サイドのアタッカーとして出場した久保がチャンスを創出。28分、得意のカットインからシュートを放つが、惜しくもラージョDFにブロックされ、枠を捉えることはできず。前半アディショナルタイムには、速攻から久保は中央へグラウンダーのパスを送るが、ルカ・スチッチに合わず、シュートまでたどり着けなかった。

後半もソシエダが主導権を握り、敵陣でのプレーを続けるが、決定機まで作り出すことはできず。迎えた62分、ソシエダは久保とホン・アランブルに代え、ゴンサロ・ゲデスとエクトル・フォルトを投入し、右サイドのメンバーを入れ替える。

一方のラージョは64分、ペドロ・ディアスにこの試合一番の決定機が到来。右からのグラウンダークロスにフリーで合わせるが、枠を捉えられない。そして67分、ついに試合の均衡が破れ、ソシエダが先制。アレックス・レミーロのロングフィードをアンデル・バレネチェアが収める。バレネチェアは中央へドリブルし、オーリ・オスカールソンへアシスト。オスカールソンはGKとの1対1を冷静に制止、ゴールへ流し込んだ。

1点を追いかけるラージョは79分に4枚替えを敢行し、勝負に出るが、最後までソシエダの守備陣の牙城を崩せず、このまま試合終了。ソシエダが1－0で勝利を収め、2試合ぶりの白星を飾っている。

ソシエダは次節、現地時間22日にラシン・サンタンデールとの試合を控えている。

【スコア】

レアル・ソシエダ 1－0 ラージョ・バジェカーノ

【得点者】

1－0 67分 オーリ・オスカールソン（ソシエダ）

【動画】久保がラージョゴールに迫る！



