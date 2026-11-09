プレミアリーグ第10節が現地時間8日に行われ、クリスタル・パレスとリヴァプールが対戦した。

C・パレスは9試合を消化したリーグ戦で勝ち点「7」の獲得に留まっており、暫定19位に低迷。現在は3連敗を喫しており、ピエール・サージュ監督には立て直しが求められている。一方のリヴァプールは、勝ち点「15」の暫定6位。前節のプレミアリーグに続き、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）でも敗戦しており、公式戦の連敗をストップしたいところ。

日本人選手も所属するチーム同士の一戦で、C・パレスでは鎌田大地がシャドーでスタメン出場、冨安健洋は負傷によりメンバー外。リヴァプールの遠藤航はベンチ入りを果たしている。

試合は立ち上がりからアウェイのリヴァプールが主導権を握るも、最初のビッグチャンスはC・パレス。17分、タイリック・ミッチェルの折り返しにジェレミ・ピノが合わせるが、バーに嫌われてしまう。その後もリヴァプールが押し込み、C・パレスはブロックを形成しつつ、ヨルゲン・ストランド・ラーセンを起点にカウンターを試みる。

リヴァプールは37分、ドミニク・ソボスライのクロスにファーサイドで待ち構えていたブラッドリー・バルコラがフリーで合わせるも、枠を捉えることはできず。一方、C・パレスもミッチェルのクロスに鎌田がボレーシュートを放つと、これはGKアリソンが阻止。その後、迎えた40分にリヴァプールが先制。ソボスライのFKからアレクシス・マック・アリスターがヘディングシュートを叩き込み、アウェイチームが先手を取る。

後半に入り54分、バルコラが右サイドを駆け抜け、中央へクロス。これをフロリアン・ヴィルツがダイレクトで流し込み、リヴァプールはリードを2点に広げる。対するC・パレスは59分クインテン・ティンバーを下げ、ダリオ・オソリオを投入。これに伴い、鎌田は3列目へポジションを変更する。

迎えた77分、C・パレスはオソリオのお膳立てからピノに決定機が訪れるも、GKアリソンがこれもストップ。リヴァプールは87分にアレクサンデル・イサクとビクトル・ムニョスのコンビから3点目もチャンスを作るが、GKディーン・ヘンダーソンがシュートストップに成功する。

試合終盤の89分、イサクが仕上げとなる3点目を叩き込み、ここで勝負あり。後半アディショナルタイムにC・パレスはPKから1点を返すもこのままタイムアップ。リヴァプールが3－1で勝利を収めた。

次節、C・パレスは現地時間21日にコヴェントリーと、リヴァプールは同22日にマンチェスター・ユナイテッドとそれぞれ対戦する。

【スコア】

クリスタル・パレス 1－3 リヴァプール

【得点者】

0－1 40分 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）

0－2 54分 フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

0－3 90分 アレクサンデル・イサク（リヴァプール）

1－3 90＋5分 エディ・エンケティア（PK／C・パレス）

【ゴール動画】マック・アリスターのヘディングが試合の均衡破る（



