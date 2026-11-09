プレミアリーグ第10節が現地時間8日に行われ、三笘薫が所属するブライトンはホームでブレントフォードと対戦した。

ファビアン・ヒュルツェラー監督の下、いい滑り出しを見せたブライトンは9試合を消化し、勝ち点「19」の3位につけている。前節はマンチェスター・Cを相手に1－0で勝利を収め、2試合ぶりの3ポイントを手にしている。今節は7位のブレントフォードと対戦。三笘は引き続きメンバー外となっている。

試合はホームのブライトンのペースで進むと15分に先制。右からのジョアン・コスティーニャのクロスをブレントフォード守備陣がはね返したが、ディエゴ・ゴメスがセカンドボールを回収。すると、エリア外からミドルシュートを突き刺し、リードを奪う。

さらに、ブレントフォードのイゴール・チアゴとブライトンのチェマ・アンドレスがやり合うと、最終的にI・チアゴがチェマ・アンドレスの顔を手で払いのける形に。オン・フィールド・レビューの結果、Ｉ・チアゴにレッドカードが提示され退場。ブレントフォードは残り約70分を数点不利での戦いを強いられる。



その後、ブレントフォードも5－4のブロックを形成し、耐える時間が続いたが、40分にPKを献上。これをパスカル・グロスが沈め、ブライトンが大きな追加点を奪い、2点リードで試合を折り返す。

後半もブライトンが主導権を握るなか、ブレントフォードはFWカラム・ウィルソンを投入し、攻めの姿勢を見せる。84分には左サイド奥深くからのクロスを供給するが、これはケヴィン・シャーデが合わせることはできず。その後もスコアは変わらず、ブライトンがそのまま2－0で勝利し、2位へ浮上している。

ブライトンは次戦、22日に守田英正が所属するハル・シティとの一戦を控えている。

【スコア】

ブライトン 2－0 ブレントフォード

【得点者】

1－0 15分 ディエゴ・ゴメス（ブライトン）

2－0 42分 パスカル・グロス（ブライトン



【ゴール動画】来週には日本と対戦、D・ゴメスのミドルシュート炸裂！



