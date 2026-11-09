プレミアリーグ第10節が8日に行われ、サンダーランドとチェルシーが対戦した。

新たに就任したシャビ・アロンソ監督のもと、ここまで5勝1分3敗と白星が先行し、4位につけているチェルシー。第3節から3戦未勝利と躓いたが、直近4戦は3勝1敗と立て直し、前節はマンチェスター・ユナイテッドとの名門対決を制している。対するサンダーランドは昨シーズン躍進したものの、今シーズンはヨーロッパリーグ（EL）を含めた過密日程に苦しみ低迷。1勝2分6敗の最下位に沈んでいる。

開始直後にグラニト・ジャカが負傷交代するアクシデントに見舞われたサンダーランドだが、本拠地『スタジアム・オブ・ライト』の声援を背に悪くない入りを見せる。15分にはGKロビン・ローフスのロングフィードに抜け出したケムズダイン・タルビのクロスにブライアン・ブロビーが反応。マークを振り切ってダイレクトで合わせたが、シュートは惜しくも枠の左へ外れた。

対するチェルシーは25分、中盤での細かいパス交換からジョーダン・ヘンダーソンが大きく右サイドへ展開し、マルコ・パレストラのクロスにモーガン・ロジャーズが頭で合わせるも枠を捉えることができず。すると33分、自陣深い位置からのクリアボールを収めたブロビーが強靭なフィジカルを生かしてボックス内へ侵入すると、レヴィ・コルウィルに倒されサンダーランドがPK獲得。これをエンゾ・ル・フェーが沈め、1点リードで前半を終えた。

1点を追うチェルシーは後半開始と同時にコルウィルを下げてエステヴァンを投入。62分にはダニー・ウェルベックとマロ・ギュストもピッチへ送り込み、圧力を強めていく。しかし、ボールは保持するものの決定機には繋がらず、攻めあぐねる展開に。一方のサンダーランドもカウンターを打ち出せず、我慢の時間帯が続くも守備のブロックは崩れない。

77分にはル・フェーのラストパスからウィルソン・イシドールに決定機が訪れるも、至近距離からのシュートをチェルシーのGKマイク・ペンダースが好セーブ。ピンチを凌いだチェルシーはその直後、コール・パーマーのパスを受けたジオバニー・クエンダがボックス左角付近から縦へ仕掛け、そのまま左足を振り抜いたが、ディフレクトしたボールはわずかに枠を外れる。

試合は1－0で終了し、サンダーランドがリーグ戦8試合ぶりの白星を手にした。

次節は21日に行われ、サンダーランドはアウェイでアストン・ヴィラ、チェルシーはホームでリーズと対戦する。

【スコア】

サンダーランド 1－0 チェルシー

【得点者】

1－0 36分 エンゾ・ル・フェー（PK／サンダーランド）

【ハイライト動画】チェルシーは最下位サンダーランドから得点奪えず