セリエA第11節が8日に行われ、ジェノアとミランが対戦した。

新たに就任したルベン・アモリム監督のもと、リーグ戦でここまでわずか1敗とまずまずの序盤戦を過ごしているミラン。前々節でボローニャとの撃ち合いに敗れて初黒星を喫したものの、前節はミラノ・ダービーを3－1で制し、開幕から続いていた首位インテルの無敗記録を止めた。今節は11位ながら直近3連勝中の好調ジェノアのホームに乗り込んでの一戦だ。

スコアが動いたのは13分、敵陣右サイドでクリスティアン・プリシッチがボールを奪い、後方からサポートに入ったアドリアン・ラビオがパスを受けてボックス内右へ侵入。マイナス方向への折り返しをアルファジョ・シセがゴール左下隅へ流し込み、ミランが先制に成功。その6分後には敵陣ボックス内で相手のパスミスを拾ったゴンサロ・ラモスが横へ流し、プリシッチが難なく押し込んでリードを広げた。

ミスから2点を失う形となったジェノアは30分、左サイドの高い位置を取ったヨハン・バスケスがアーリークロスを送り、ヴィティーニャが頭でコースを変えたところを最後はミルティン・オスマジッチが押し込みネットを揺らしたが、オフサイドで得点は認められず。前半は0－2で終了した。

後半は一進一退の攻防が続く中、2点を追うジェノアは古巣対戦となるステファン・エル・シャーラウィらを投入しつつ反撃を試みる。73分には敵陣右サイドでボールを奪い、ヴィティーニャがトンマーゾ・バルダンツィのリターンパスを受けて左足を振ったが、GKマイク・メニャンが好セーブ。さらに79分にはバスケスの低いクロスを収めたエル・シャーラウィがスムーズにシュートまで持ち込むも、枠を捉えることはできなかった。

ジェノアは88分、ミカエル・エギル・エラートソンがボックス外から強烈なミドルシュートを叩き込んで1点差に詰め寄ったが、反撃もここまで。試合は1－2で終了し、好調ジェノアを下したミランが連勝を飾った。次節は22日に行われ、ジェノアはアウェイでサッスオーロ、ミランはホームでフロジノーネと対戦する。

【スコア】

ジェノア 1－2 ミラン

【得点者】

0－1 13分 アルファジョ・シセ（ミラン）

0－2 19分 クリスティアン・プリシッチ（ミラン）

1－2 88分 ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア）

【ハイライト動画】ミランはミスを見逃さず！ 好調ジェノアを下して連勝