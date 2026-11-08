アルゼンチン1部リーグ後期の最終節が7日に行われ、ボカ・ジュニオルスが前期・後期の通算で最多の勝ち点を獲得してリーグ王者となった。

前節終了時点でボカとアルヘンティノス・ジュニオルスが勝ち点「60」で並び、勝ち点差「1」で3位ロサリオ・セントラルが追いかけていた。

ボカはデフェンサ・イ・フスティシアとホームで対戦し、お互いにゴールが生まれないまま時間が経過していく。他会場ではアルヘンティノスが退場者を出して0－2でウラカンに敗れた一方、ロサリオ・セントラルは退場者を出しながらも2－0でエストゥディアンテスに勝利し、試合終了のホイッスルが鳴り響くと、逆転優勝を確信したロサリオ・セントラルのファンがピッチになだれ込んだ。

しかし、『ラ・ボンボネーラ』では後半アディショナルタイム6分にエネル・バレンシアが値千金の決勝点を記録していた。ロサリオの地では事情を知らずにピッチで踊り狂うファンの歓喜とスマートフォンで結果を知ってしまったファンの困惑や落胆が入り混じるカオスな状況のなか、ボカは4年ぶり36度目となるリーグタイトルを掲げ、クラブの歴史に75個目の星を刻んだ。

アルゼンチン1部は前期・後期のリーグ戦で合わせて最も多くの勝ち点を獲得したチームにリーグ王者の称号が与えられるほか、前期と後期それぞれでプレーオフトーナメントが行われ、勝者に前期王者、後期王者のタイトルが贈られる。前期はベルグラーノが121年の歴史で初のリーグタイトルを獲得。後期のトーナメントはこの後に行われ、ボカは初戦のラウンド16でインデペンディエンテと対戦することになる。