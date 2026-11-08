トッテナム・ホットスパー（スパーズ）が、7日に行われたプレミアリーグ第10節リーズ戦（●0－1）での判定について、正式に抗議するようだ。同日にイギリスメディア『BBC』が伝えた。

物議を醸しているのは前半34分、リーズのDFジェイデン・ボーグルがタックルの勢い余って、スパーズのFWマティス・テルの足首を思いきり踏みつけた場面だ。しかし、VARは4分間に及ぶ確認の末、「タックルする際のスピードに欠けている」として、ジョン・ブルックス主審のレッドカードなしの判定を支持。ブルックス主審はオンフィールドレビューで映像をチェックすることもなく、ボーグルに対してはイエローカードすら出なかった。

スパーズのファンのみならず、元審判員や現地解説者らが続々と判定に異議を唱えるなか、スパーズはボーグルのプレーがなぜ退場にならなかったのか説明を求めるため、PGMOLに書簡を送る見通しだという。

しかし、デ・ゼルビ監督は試合後、敗戦を判定のせいにはせず。5試合ぶり敗戦を喫したチームのパフォーマンスに対する内省的な言葉を発した。

「私は主審を大いに信頼している。彼がモニターに行っても何も変わらなかっただろう。正しい判断が下されなかったのかどうかは分からない。我々は、改善できるパフォーマンスの内容に目を向けなければならない」

「後半の内容を見れば、負けて当然だった。私たちらしいプレーができなかった。私たちにとっては成長の過程だ。この試合から学べるからだ。後半のパフォーマンスについては申し訳なく思う。トップチームらしいプレーではなかった。後半は、必要な気持ちの強さもフィジカルの強さも足りなかった」

「我々は主審とVARを全面的に信頼している。これ以上は何も言えない」

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