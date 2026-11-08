暫定ながらマンチェスター・ユナイテッドが降格圏に転落した。

2日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節のローマ戦に3－2で逆転勝利したことで、公式戦10試合ぶりの白星を挙げたマンチェスター・ユナイテッドだが、プレミアリーグでは7試合未勝利中で、ここまではわずか1勝（4分け4敗）にとどまっている。

そんなマンチェスター・ユナイテッドは第9節終了時点で17位に位置していたなか、第10節はまだ未消化であるものの、7日にノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティに3－1で勝利したことで、19位だったノッティンガム・フォレストが暫定ながら16位に浮上した。

これに伴い、マンチェスター・ユナイテッドは暫定ながら、18位に転落することとなったが、データサイト『OPTA』によると、少なくとも9試合を消化した後にマンチェスター・ユナイテッドがトップリーグで降格圏内のボトム3で1日を終えることは1986年11月（当時15試合終了時点で21位）以来、約40年ぶりのことになったという。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは8日（日本時間25時30分キックオフ）に行われる第10節で日本代表GK鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラとのホームゲームに臨むが、果たしてリーグ戦8試合ぶりの勝利を手にして降格圏を抜け出すことができるのだろうか。