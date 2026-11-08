プレミアリーグ第10節が7日に行われ、ノッティンガム・フォレストとマンチェスター・シティが対戦した。

試合は6分に敵陣高い位置でヨシュコ・グヴァルディオールからボールを奪ったジャイール・クーニャがそのままペナルティエリア内まで運んで自ら左足で流し込み、ノッティンガム・フォレストが先制に成功した。

さらに、18分にはハーフウェイライン手前からドリブルでカウンターを仕掛けたリアム・デラップがそのまま右足を振り抜いてネットを揺らし、ノッティンガム・フォレストが2点リードして前半を折り返した。

後半に入り、52分にはクリアボールに反応したラヤン・シェルキが巧みな左足ボレーシュートを叩き込み、マンチェスター・シティが1点を返したが、73分には再び華麗なカウンターから最後はデラップが左足で豪快な一撃を決めた。

このまま試合は終了。3－1で勝利を収めたノッティンガム・フォレストは6試合ぶりの白星で暫定ながら、降格圏を脱出した。一方のマンチェスター・シティは開幕7連勝から一転して、リーグ戦は3連敗となった。

次節、ノッティンガム・フォレストは21日にアウェイでボーンマスと、マンチェスター・シティは同日にホームでフルアムとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ノッティンガム・フォレスト 3－1 マンチェスター・シティ

【得点者】

1－0 6分 ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト）

2－0 18分 リアム・デラップ（ノッティンガム・フォレスト）

2－1 52分 ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）

3－1 73分 リアム・デラップ（ノッティンガム・フォレスト）

【ハイライト動画】開幕7連勝のマンチェスター・シティがリーグ戦3連敗