RFEF（スペインサッカー連盟）は6日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）を戦うスペイン代表メンバー27名を発表した。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で、4大会ぶり2度目の優勝を果たしたスペイン代表。10月に開幕したUNLではグループA3に組み込まれた中、イングランド代表、クロアチア代表、チェコ代表、そしてクロアチア代表に4連勝。既に準々決勝進出を決めているが、11月のインターナショナルマッチウィークでは、12日にアウェイでチェコ代表と、15日にホームでイングランド代表と対戦し、グループA3の戦いを締め括る。

今回、そんな2試合に向けて、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が選出した27名のメンバーが発表された。DFマルク・ククレジャ、MFファビアン・ルイス、FWラミン・ヤマルら、FIFAワールドカップ2026で優勝に貢献した面々が順当に選出されたほか、MFパブロ・バリオスは負傷に悩まされていた影響もあり昨年11月以来、FWアンデル・バレネチェアは今年3月以来の“ラ・ロハ”返り咲きを果たした。

また、今季のラ・リーガ第11節終了時点で7勝2分け1敗の成績を残し、“3強”を追いかける4位のベティスから、今季公式戦全試合でゴールマウスを守っている“守護神”のGKアルバロ・バジェス、“ピボーテ”としてチームを支えるMFマルク・ロカが、初のA代表招集を受けた。加えて、今季のセリエA第10節終了時点で7勝2分け1敗の成績を残し、チャンピオンズリーグ（CL）での躍進も著しいコモからは、“守備の要”として公式戦全14試合に出場し、既に3ゴールを挙げているDFハコボ・ラモンが、同じく初の“ラ・ロハ”入りを果たした。

一方で、FIFAワールドカップ2026のMVP（最優秀選手賞）に輝いたMFロドリや、同大会の優勝に貢献したFWダニ・オルモは、それぞれ負傷により選外。10月シリーズで招集されていた面々からは、GKジョゼップ・マルティネス、DFエリック・ガルシア、FWビクトル・ムニョスも外れた。

スペイン代表メンバー27名は下記の通り。

◆■スペイン代表

▼GK

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）

ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

アルバロ・バジェス（ベティス）※初招集

▼DF

ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）

ハコボ・ラモン（コモ／イタリア）※初招集

マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）

アレハンドロ・グリマルド（アトレティコ・マドリード）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）

▼MF

マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）

ペドリ（バルセロナ）

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ミケル・メリーノ（アーセナル／スペイン）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）

パブロ・バリオス（アトレティコ・マドリード）

マルク・ロカ（ベティス）※初招集

▼FW

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ロベルト・フェルナンデス（エスパニョール）

アンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）

ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）

ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）

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◆▼イングランドvsスペイン ◆▼スペインvsクロアチア ◆▼スペインvsチェコ ◆▼クロアチアvsスペイン