6日、日本サッカー協会（JFA）は海外遠征に臨むUー21日本代表メンバーを発表した。

来年3月から日本代表を指揮することが決まっている大岩剛監督が率いるチーム。2028年のロサンゼルス・オリンピック世代がチーム強化のために海外遠征し、スペインでUー21スペイン代表と、エジプトでUー21エジプト代表と対戦する。

今回はSAMURAI BLUEとの活動期間も被っていることもあり、メンバー選考については森保一監督とも話し合いが行われたという。その中では、FIFAワールドカップ2026にも出場し、最近はA代表に呼ばれていた塩貝健人（ヴォルフスブルク）がUー21日本代表の活動に参加。また、バレンシアでプレーする佐藤龍之介、9月・10月の日本代表の活動に参加していた齋藤俊輔（ウェステルロー）も招集することができた。一方で、後藤啓介（フライブルク）は継続してA代表に参加することとなる。

大岩監督は今回のメンバー選考に関して「意外にシンプルで、A代表に呼ばれていた選手については、森保監督と話をする中で、アンダーカテゴリーの山口（智・Uー19日本代表）監督や小野（信義・Uー17日本代表）監督ともいつも話をしますが、選手をどういう風に出場機会や成長へのアプローチをしていくかということをものすごく細かくコミュニケーションを取っています」と、選手の活動参加による出場機会や、最適な状況について考慮したとのこと。「今回は我々の世代の活動でしっかりと力を発揮してもらって、彼らの日常も含めて現状を我々も把握した上で選手がプレーすることで、何かのきっかけになってくれれば一番良いと思います」と、しっかりと活動を行うことでの更なる気づきや成長につながることを望んでいるとした。

また、「森保監督の評価と、私自身の評価を照らし合わせながら、我々は今回ヨーロッパで活動できるので、そういったメリットを含めながら、今後の招集につながっていくでしょうし、そういう話をしながら、今回は我々の世代でという話になりました」と、選手同士の優劣の比較ではなく、活動全体におけるメリットとデメリットを考えてのメンバー構成になったとした。

今回はUー21世代ではありながら、スペイン代表、エジプト代表と実力のある国との対戦となる。大岩監督は両国について「以前行われたUー20チリ・ワールドカップの当時の印象がそのまま両国ともあるなと。私も現地で試合を観ましたが、非常に個に力のある選手が揃っていましたし、現在で言えばすでにトップチームで活躍している選手がたくさんいます」と、力がある相手であると認め、「そういった強豪国との対戦の中で何ができるかというものを、我々がぶつかっていく上で把握したいと思っております。印象としては抽象的ですが、非常に強豪で強いと認識しております」と、多くのことを学び、課題を洗い出していく機会にしたいとした。

アジア競技大会では決勝まで進んだ中で韓国に敗退。準優勝に終わった悔しさもある。「グループとしても、決勝戦で負けた理由としては、攻撃で数多くのチャンスを作りながらも得点を奪えなかったということが現実にあるので、我々のコンセプトをもとに色々なアイデアを出しながら、ピッチの中で同スペースを見つけてスピードを上げるのか、落とすのか。戦術や技術的な部分も共有して、この2試合で課題を見つけて成果をあげたいと思う」と、アジア競技大会で感じた課題や反省を生かしながら、成長に繋げていきたいとした。